郵寄450萬台幣入境遭海關截獲　兩台灣人認洗黑錢等罪囚28至30月

海關關員於去年檢查一個由南韓寄到香港的包裹，發現內有4500張的1000元台幣，合共450萬元台幣，但未有申報。關員喬裝快遞公司職員，把包裹送到收件地址，並拘捕兩名台灣人。調查發現兩人數月內，多番以相同手法偷運現金，處理約1800萬元港元的黑錢。兩台灣人今（17日）在區域法院承認串謀洗黑錢等罪，兩名被告有姻親關係，次被告稱因指示大舅收包裹而連累對方感愧疚。法官指本案涉款金額不少，亦涉跨境元素，判次被告監禁30個月，負責收取包裹的大舅則入獄28個月。



兩名台灣被告：呂鴻安（53歲，自由工作者），及趙書民(49歲，商人）。兩被告承認一項串謀洗黑錢罪，另趙承認沒有申報而安排輪入現金類物品罪，違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》。

海關財富調查科調查主任區穎璋稱，輸入逾12萬現金入境需申報。(朱棨新攝)

跨境運送逾12萬需向海關申報

海關財富調查科調查主任區穎璋表示，本案是《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》生效後，首宗因偷運現金而被判處洗黑錢罪成的案件。區亦根據該條例，跨境運送的資金逾12萬元，需向海關申報。而早前引用該條例檢控的案件，都是判處罰款。

雜誌內藏4500張銀紙

案情指，海關於2023年2月17日，檢查一件由南韓寄到香港的快遞包裹，發現內有4本雜誌，其內頁藏有4500張的1000元台幣，即合共450萬元台幣。

首被告簽收包裹即被捕

關員喬裝快遞公司職員於同月20日，把包裹送至大角咀的收件地址。首被告應門並簽收包裹，隨即被捕。關員亦於收件地址附近，拘捕首被告的妹夫，即次被告，檢獲約39萬元港幣的現金。

指款項是韓國朋友炒比特幣賺取

首被告在警誡下稱，代次被告收取包裹。次被告指包裹內的現金，是韓國朋友炒賣比特幣賺取。由於韓國有限制，因此非透過銀行轉帳款項。次被告已10多次處理該朋友寄來的包裹，並叫首被告把包裹內的現金，帶到找換店兌換成港幣。若有朋友需要港幣，次被告會叫首被告把該些港幣送去給他們。

兩被告處理黑錢約1800萬元

海關調查發現，於2022年12月至23年2月間，共有20件涉案的包裹寄到香港。此外，首被告於該時段在長沙灣一間找換店進行35次交易。兩名被告在本案處理的黑錢，包括6681萬台幣、2000萬日圓和39萬港元，即合共約1800萬港元。

辯方指兩被告對背後罪行不知情

辯方求情指，兩名被告對背後的罪行不知情。事件源於他人欠下次被告的債務，次被告遂替該債仔處理款項，讓債仔賺錢，從而可獲還款。惟債仔最終沒有還款，令次被告白幹一場。辯方又指，首被告遭次被告利用，次被告讓首被告衝鋒陷陣，連累家人，對此感到愧疚。

案件編號：DCCC 714/2023