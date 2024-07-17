點心師傅涉強姦亂倫親女　全男班陪審團裁被告十宗罪全罪成

六旬點心師傅涉多年前，自親生女兒10歲起多次性侵她，包括強姦、迫口交及舔下體等，又涉在女兒下課回家時，掀起其校裙把她強姦，女兒作供時稱，她嘗試反抗不果，最後放棄。女兒稱多年未揭事件因怕會令父母離婚，惟長大後發現父母關係不好，家非想像中重要，遂告訴母親及報警。被告被捕後卻指女兒一絲不掛稱「想要」下，才與女兒性交一次，又認曾與女兒「攬攬錫錫」直認「唔啱」。7人全男班陪審團今（17日）退庭商議後，裁定被告所涉十罪全罪成，還柙至9月17日判刑，以待索取事主創傷報告。



被告KKW（60歲，點心師傅）被控2項強姦、1項亂倫、1項企圖亂倫、3項非禮及3項向16歲或以下兒童作出猥褻行為罪，涉及事主X（案發時介乎10至13歲）。

被告KKW被控非禮、強姦及亂倫等10罪，在高等法院經審訊後被裁定全部罪成。

事主X約十歲時首遭性侵

事主X作供時指，她於2010年首遭性侵，當時她只得10歲，她在家中玩耍期間，突遭被告揹她入睡房強姦。其後被告又在晚上，走入睡房強姦X，並在她叫痛時說：「一陣就唔痛架喇。」此外，被告曾要求X替他口交，X覺得髒遂用保鮮袋套住被告下體，惟被告拿走保鮮袋，按著X的頭部迫他直接口交。

小學高班至中二時兩被強姦

X另透露，被告曾在她升讀小學高年班及中二時兩度強姦她。其中一次是在她放學回家時發生，當日被告見她回家後，將她按在廚房門外，並掀起她的校裙嘗試插入。X轉身避開不果，被告隨後抬起她其中一條腿強行性交。

揭發事件令父親離婚啞忍

X一直未有將事件告訴別人，因爲當時她怕揭發事件會令父母離婚，直至後來父母關係轉差，X意識到家庭對於父母來說不太重要，決定將事件告訴母親。

被告被捕後稱控制唔到意志

被告隨後被捕，並在調查期間爆出另外4件事件，包括在X面前「示範」自瀆，以及3度與她全身赤裸「 攬攬錫錫」，其中一次曾有性交行為，又指X事前曾一絲不掛稱「想要」，並說自己「控制到自己嘅慾火，但控制唔到自己嘅意志。」

被告自辯時稱被捕後向警亂嗡

被告自辯時稱，曾在調查期間遭到警長拍枱恐嚇，才會杜撰口供承認性侵事主，並指自己曾在調查期間感到胃痛，但因認為自己「頂得住」未向警員要求送院，直到完成錄影後才到醫院求診。他在控方盤問下，稱調查期間不明白警長提問，所以「求其答」，並說：「唔記得邊啲真，邊啲假，有啲亂噏。」

案件編號：HCCC48/2022