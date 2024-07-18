菲律賓進口蟹樣本鎘含量超法例標準　食安中心：未流出市面

食物環境衞生署食物安全中心早前公布，一個菲律賓進口蟹樣本被檢出金屬雜質鎘含量超出法例標準。中心跟進調查，再從進口層面檢取上述蟹樣本作檢測，結果顯示鎘含量為百萬分之三點九，超出法例上限的百萬分之二，長期攝入過量的鎘可影響腎功能。中心已知會進口商受影響產品並未流出市面，如有足夠證據，中心會提出檢控。



食環署食物安全中心表示，一個菲律賓進口蟹樣本被檢出金屬雜質鎘含量超出法例標準。（資料圖片）

食安中心稱，早前已公布透過恆常食物監測計劃，從進口層面檢取一個菲律賓進口蟹樣本，發現其鎘含量超出法例標準。中心跟進事件時，再從進口層面檢取上述蟹樣本作檢測，結果顯示鎘含量為百萬分之三點九，超出法例上限的百萬分之二。

長期攝入過量鎘可影響腎功能 已知會涉事進口商

食安中心發言人指，長期攝入過量的鎘可影響腎功能，已知會涉事進口商上述違規情況，亦正追查有關產品的來源，受影響產品並未流出市面。如有足夠證據，中心會提出檢控。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法。違例者一經定罪，最高可處罰款5萬元及監禁6個月。

中心稱，會知會菲律賓當局及業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。