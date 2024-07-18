失業率｜最新維持於3%　失業人數減1500人　逾11.4萬人無工開

政府統計處今日（18日）公布最新失業率為3.0%，與今年3月至5月相同，就業不足率亦維持1.2%。統計處指，不經季節性調整的失業人數增加約1,500人至114,700人，同期就業不足人數44,500人，與3月至5月相若。



（資料圖片/梁鵬威攝）

私營機構空缺按月跌6.7% 孫玉菡：勞工市場短期內會維持緊絀

勞工及福利局局長孫玉菡表示，4月至6月各個行業的失業率普遍維持在低水平，展望將來，孫玉菡說隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。至於勞工處在4月至6月平均每月錄得72,512個來自私營機構的空缺，按年下跌28.5%，較今年3月至5月的平均數字下跌6.7%。

勞工及福利局局長孫玉菡（資料圖片/蘇煒然攝）

統計處數字顯示，4月至6月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與3月至5月相同，就業不足率亦維持在1.2%不變，而總就業人數的升幅稍為加快，上升6,400人至3 703,300人，勞動人口進一步上升4,900人至3,818,000人。失業人數下跌1,500人至114, 700人。

▼4月16日 大批紮鐵工到勞工處求職▼



▼3月3日 香港高才招聘展覽2024▼

