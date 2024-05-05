最低工資｜孫玉菡：引入方程式為基層保底　將檢討院舍外勞配額

政府計劃調整最低工資為「一年一檢」及加入「可加不減」方程式，勞工及福利局局長孫玉菡今日（５日）在電視節目中重申，政策是為拿取最低工資的基層勞工起「保底」作用，「打工仔有少少着數」，但受惠人數只有0.6%勞動人口，即約1.7萬多名基層勞工，不會影響香港競爭力。他又指，機制並非「千秋萬世」，每5至10年每作檢討，相信已可平衡勞資各方需求。



另外，在輸入勞工計劃中，孫玉菡指院舍護理員的7000個配額已用盡，因此有2000宗申請因此不獲批，政府會再作檢討。



最低工資將落實一年一檢，並引入「可加不減」方程式計算調整水平作參考。（蘇煒然攝）

最低工資改為「一年一檢」，加入「可加不減」方程式，方程式與通脹率及經濟增長因素掛鈎，孫玉菡在無綫節目《講清講楚》表示，已考慮到僱主的承受能力，認為不應該有任何問題。

料勞資仍有爭拗 但相對溫和

孫玉菡又指最低工資改為「一年一檢」後，每5至10年才再作檢討，相信有關最低工資的爭拗仍會發生，但會相對溫和。他又強調，機制已能平衡勞資雙方的利益，而且絕大部分勞工的薪酬都是因應市場勞資供求的關係而調節，至於百分之一封頂機制亦能保障商界，確保絕對跟從方程式檢討最低工資。方程式以最近1年實質本地生產總值（GDP）的增長率，減去過去10年GDP的平均趨勢增長率，再乘20%。

孫玉菡指出，方程式的挑戰在於要勞資雙方都夠接受，而且不能過分複雜，經取捨和商討後，最適合的兩個參數是通脹，和經濟增長因素。他承認，基層勞工的「打工仔」，有少少「着數」，但因為議價能力較低，因此希望起「保底」作用，相反，絕大多數工人的薪酬跟隨市場，按市場供求調節。

院舍護理用盡7000外勞名額 2000申請因此不獲批

政府近年引入外勞應付人手不足，孫玉菡表示，輸入勞工及補充勞工計劃的前提，是要優先保障本地勞工，僱主只有在招聘不到本地勞工時，才會申請輸入外勞。而且外勞薪酬規定是不得低於本地相類職位的薪金中位數，因此僱主的支出不會減少。

他又指補充勞工優化計劃中，以酒店及餐飲業申請最多，有約4000宗申請涉及近4萬名勞工，其中餐飲業就佔了一半。此外，在輸入勞工計劃中，院舍護理員，包括津貼院舍或合約院舍，除原有的4000個限額外，連額外增加的3000個限額亦已用盡，但仍有2000個申請因滿額而不獲批准，當局將會再作檢討。

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