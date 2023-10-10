理大衝突｜22男女封鎖區被捕被控暴動　11人審訊前認罪

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。涉22男女的案件今（10日）在區域法院處理，其中11男女承認暴動罪。餘下11男女則否認控罪，明（11日）開審。



被告李諾琳（21歲）、王志聰（27歲）、黃文澤（27歲）、黃梓泓（22歲）、溫英傑（31歲）、鍾景筒（24歲）、唐誌崙（30歲）、黃雅琳（25歲）、黃羽薇（23歲）、廖志文（30歲）及黃冠鋒（25歲），承認於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

案情指，2019年11月17日起，理工大學遭大批示威者佔領，期間亦有人前往理大增援。11月18日晚上，大量示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶與警方對峙，他們多次作出破壞社會安寧的行為，包括用鐳射光線照射警方、不斷向警方投擲汽油彈致車道多處著火等。警方估算示威者在案發期間共投擲了250枚汽油彈。

警方作多次警告後發射催淚煙等彈藥以驅散及逼退示威者，惟示威者未有散去。警方終於晚上11時26分展開圍捕行動，示威者四處逃散。同一時間，警方驅散後設下一個長方形封鎖區，範圍由窩打老道向北延伸至咸美頓街，以碧街分成東西兩邊，並成功在封鎖區內截獲213人。

同案被告林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、王俊元、蘇定楠、馮文杰、張健森、張敖妍，則否認同一控罪，案件明(11日)開審。

案件編號：DCCC800/2020、DCCC577/2021

2019年11月理大衝突期間，港九多區有激烈衝突，劉官指在現場的人必然知情道有暴動在發生。(詳看下圖)