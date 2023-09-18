理大衝突｜5男1女封鎖區被捕　就暴動罪被判囚47至63個月

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批市民自發「營救」理大，導致激烈警民衝突，多人在油麻地至旺角一帶的封鎖區被捕。4名男子早前被裁定暴動罪成，連同2名認罪的被告，今（18日）在區域法院判刑。法官判刑時指，本案暴動情節嚴重，現場集結人士達2000人，亦向警員掟至少251個汽油彈。若不是警方有效制止，涉案暴動難以在40分鐘內完結。經考慮後，法官判六名被告監禁47至63個月。



6名被告分別為：梁少明（49歲）、謝建樂（27歲）、黃家榮（23歲）及張創發（34歲）、郭傑超（23歲）和劉思彤（女，29歲）。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同他人參與暴動。梁少明另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一枝鐳射筆。

2019年11月理大衝突期間，港九多區不分日夜均有激烈衝突。(詳看下圖)

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官指現場一片狼藉

法官判刑時指，是次暴勳有預謀和組織，示威者聚眾滋事，和警方對抗。他們組成人鏈，運送物資，並從一間店舖中搬出木板等。而案發時集結的示威者有2000人，在場的警員只有200人，雙方人數懸殊。他們向警方投擲至少251個汽油彈，現場火光熊熊，更有汽油彈在警員腳邊爆開。案發後，現場一片狼藉，遺留木板、石油罐等，渠蓋被撬開。

鄰近民居和店舖被波及

法官續指，案發地點為市中心，鄰近民居和店舖，當時市民感到驚慌，甚至有保安用毛巾堵塞鐵閘位置，避免濃煙湧入。法官指，若不是警方有效制止，涉案暴動難以在40分鐘內完結。

6名被告有兩人認罪

就辯方指，被告被定罪後難以照顧家人，法官強調他們犯法，被定罪屬咎由自取。涉及兩罪的首被告監禁63個月；第二和第四被告監禁61個月；第三被告案發時只有19歲，判監60個月；第五被告案發時20歲並認罪，判囚47個月；案中唯一女被告認罪，判囚48個月。

高級督察潘崇禮指，是次暴動共213人被捕，其中165人已被定罪。(朱棨新攝)

東九龍刑事總區公眾活動調查隊高級督察潘崇禮指，是次暴動共213人被捕，其中165人被定罪，6人被判入教導所，137人被判囚29至64個月，另外22人正等候判刑。

案件編號：DCCC574/2021