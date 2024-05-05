2元乘車優惠｜孫玉菡：屬德政　年內完成檢討　盡量不改受惠年歲

財政司司長陳茂波在最新一份《財政預算案》中提出檢討「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，即2元乘車優惠計劃。勞工及福利局局長孫玉菡今日（5日）在電視節目受訪時指，2元乘車優惠為「德政」，有利長者及殘疾人士的身心健康，惟所涉及公共開支所費不菲，政府希望在不改變現有受惠對象及範圍下將有關政策延續，亦會加強宣傳善用優惠，「相信絕對大多數香港人很有公德心」會為政府省開支。另外，當局亦會嚴厲打擊違規使用的情況。



運輸署6月23日宣布，打擊不合資格違規使用2元乘車優惠行動，由6月26日起為兩個月。（林靄怡攝）

在2元乘車優惠政策下，政府上年度已向交通營運機構補貼了40億元公帑，本年度預計將升至60億元。孫玉菡在無綫節目《講清講楚》認為，「2元乘車計劃係德政，推出以嚟，對於長者出行大大便利，出行唔止為工作或探朋友，對於精神健康、身心健康都好重要」，而政府亦希望盡可能不更改受惠年歲及受惠範圍，因為市民已習慣。

「相信大多數港人有公德心願助政府節省開支」

至於有意見指有人濫用2元乘車優惠，孫玉菡稱未來會多加宣傳如何善用優惠，如避免「長車短搭」及分段收費等，他又相信「絕對大多數香港人很有公德心」，當他們知道善用優惠可助政府節省開支的話，一定會幫忙。至於濫用情況，孫玉菡說有些人不符合資格卻使用2元乘車優惠，可說是違法，未來將繼續嚴厲打擊。

孫玉菡又指要待8月25日全面推行樂悠咭後，搜集一定的時間數據再檢討政策，相信可在今年內完成有關檢討工作。

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強制舉報虐兒機制 孫玉菡籲專業人士毋須過份擔憂

立法會正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，孫玉菡表示有關機制並非香港獨有，據外國經驗，機制推出初期舉報數字會有所上升，但當局希望避免有不必要舉報浪費人力去處理，導致保護有需要的兒童的工作受到阻礙。

他又希望相關專業人士不必過份擔憂，因強制舉報嚴重虐兒個案原意是為保護兒童，當有輕微、不確定個案時，不用作出「防禦性舉報」。有議員認為機制阻嚇力不足，孫玉菡指政策會按專業人士不作舉報的嚴重程度，有匹配的懲罰機制，最嚴重可以判處監禁，但要視乎個案的實際情況而定。

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