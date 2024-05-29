2元乘車｜楊永杰倡人面識別技術辨合資格人士　勞福局未正面回應

《財政預算案》提出檢討「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，立法會議員楊永杰今日（29日）問當局會否建議港鐵、專營巴士公司、小巴營辦商及渡輪營辦商在出閘或下車拍卡機等位置安裝閉路電視，並為有關機構提供資助，以協助政府監察二元優惠計劃的實施情況。

楊永杰又會否應用人臉識別技術及人工智能分析閉路電視影像，以識別使用二元乘車優惠人士是否為合資格人士。勞工及福利局局長孫玉菡書面回覆時未有正面回應楊永杰的倡議，指檢討「優惠計劃」目的是維持計劃財政可持續性，政府會在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素。



運輸署6月23日宣布，打擊不合資格違規使用2元乘車優惠行動，由6月26日起為兩個月。（林靄怡攝）

在2元乘車優惠政策下，政府上年度已向交通營運機構補貼了40億元公帑，本年度預計將升至60億元。楊永杰問及會否建議港鐵公司、專營巴士公司、小巴營辦商及渡輪營辦商在出閘或下車拍卡機等位置安裝閉路電視，並為上述機構提供資助，以協助政府監察2元優惠計劃的實施情況。他亦問及會否應用人臉識別技術及人工智能分析閉路電視影像，以識別使用2元乘車優惠人士是否為合資格人士。

孫玉菡回覆時指，政府會在檢討中考慮不同方案對控制開支增長的效益，以及該些方案是否實際可行等因素。為打擊濫用，他指運輸署一直要求公共交通營辦商加強執行查票及查核乘客身分的工作，並嚴格執行相關法例及附例訂明的罰則，以防止不合資格人士違規使用二元優惠。

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孫玉菡又指，政府藉電視和電台宣傳信息及海報，提醒60至64歲人士必須使用樂悠咭才可享用二元乘車優惠，並強調不合資格人士違規使用二元優惠計劃屬違法行為，一經定罪，最高可被判處監禁。

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