「肌肉瘤」與「肌瘤」有分別嗎？

人體肌肉除了勞損、發炎、痛症、靜脈曲張之外，其實也會像其他器官一樣，長出腫瘤。肌肉瘤和其它癌症一樣，初起之時可以全無徵狀，待其增大並壓住神經線, 往往令病人飽受痛楚。



撰文：醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康



醫善同行醫學顧問、臨床腫瘤科專科醫生李兆康

肌肉瘤是軟組織肉瘤（Soft Tissue Sarcoma)其中一種，顧名思義，是專門生長在肌肉上的惡性腫瘤。這裡說的肌肉，除了指身體表面的肌肉，也包括體內血管、脂肪等不同組織的肉瘤。例如：

橫紋肌肉瘤（Rhabdomyosarcoma）是生長在骨骼肌上的腫瘤；

平滑肌肉瘤（Leiomyosarcoma）是長於平滑肌（例如腸道）上的腫瘤；

脂肪肉瘤（Liposarcoma）則是自脂肪組織產生的腫瘤。



必須一提的是，「肌肉瘤」與「肌瘤」僅差一字，但意思相去甚遠，前者絕大部份都是惡性腫瘤，屬於癌症, 有擴散往其他器官的能力；後者則是良性腫瘤，沒有癌細胞（例如子宮肌瘤，也是生長在平滑肌之上，但就是良性腫瘤）。

肌肉瘤這個「隱形殺手」防不勝防，潛伏初期可以全無徵狀，當患者感到該部位的痛楚時，很可能是「隱形殺手」已經出鞘，腫瘤壓住神經線，甚至影響器官功能。（示意圖／Getty Images）

肌肉瘤在香港並不常見，2021年各類軟組織腫瘤的新症病例約240多宗，而且過去10年未見明顯上升的趨勢；發病者一半為65歲以上長者、30%為50至65歲患者，其餘20%為50歲以下，未見有明顯的高危組群。

不過，這個「隱形殺手」防不勝防，除了因為現今醫學界仍未了解確切成因（雖然部份癌症與先天遺傳有關，但從過去肌肉瘤病例而言，未見與遺傳或基因缺陷因素有關連），也因為腫瘤潛伏初期可以全無徵狀，當患者感到該部位的痛楚時，很可能是「隱形殺手」已經出鞘，腫瘤壓住神經線，甚至影響器官功能。

如果是生長在骨骼肌上的橫紋肌肉瘤，則有可能需要切除腫瘤附近的肌肉，避免日後截肢之虞。只要及時接受診治，患者康復的機會很高，但前提是要及早求醫。(VCG)

更甚的是，肌肉瘤帶來的痛楚，與肌肉痛、腹痛等無明顯分別，患者未必意識到，一般來說，當肉瘤已經腫大，或忍受不到長期痛楚，他們才會求醫。醫生會透過磁力共振、電腦掃瞄、超聲波以至正電子斷層掃瞄等檢查，嘗試診斷腫瘤位置、大小、期數，以及癌細胞轉移至其他器官的風險。

幸好，肌肉瘤很少帶來即時的死亡風險。體積小、沒有壓住多條神經線的肌肉瘤，一般可以電療及化療控制，並施行切除手術。如果是生長在骨骼肌上的橫紋肌肉瘤，則有可能需要切除腫瘤附近的肌肉，避免日後截肢之虞。只要及時接受診治，患者康復的機會很高，但前提是要及早求醫。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

