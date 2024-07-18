拆局｜泳總優化體制起示範作用　勢掀體育總會改革浪潮

前港隊泳手方力申炮轟泳總一事，隨著昨天港協暨奧委會加入原定的三方會議，泳總承諾優化制度，建立屬會可升可降機制，各級屬會不設數目上限及年資限制等，至此，延燒多時的風波看似告一段落。不過，據《香港01》了解，昨日的會面中，有一陣陣火藥味，有了解情況人士形容泳總今次優化體制將起示範作用，加上稍後港協暨奧委會的企業管治方案出台，勢必推動其他體育總會進行改革。



霍啟剛（夏家朗攝）

昨日的會面，最初由新民黨立法會議員何敬康牽頭，要求與方力申及泳總舉行三方會面，商談方旗下泳校達標小泳手的參賽問題及泳總體制事宜。但最終促成會面，並變成四方會談的是身兼港協暨奧委會副會長的立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛。

霍啟剛堅持不能不了了之

據悉，作為港協暨奧委會轄下體育總會之一的泳總，在接獲何敬康要求會面的信件初期，有人認為只要冷處理，事件便會慢慢被人遺忘，無意安排會面，惟霍啟剛堅持不能不了了之，期間，《香港01》報道揭發泳總存在「殭屍會」問題，霍啟剛持續施壓，最後更由霍啟剛安排開會時間和地點，泳總高層唯有赴會。

泳總73正式屬會9年無升級 至少15個無活動紀錄 5個無聯絡方法

而著著顯示事情有進展的是，泳總執委會周六（13日）召開特別會議，一致通過讓一名成績達標的九歲小泳手參加分齡游泳錦標賽，先解決了小泳手的參賽權問題。

泳總會長王敏超（左二）稱早前召開執委會會議優化制度，霍啟剛（右）也在場（何倩瑜攝）

至於昨天（17日）備受矚目的三方會面，最終因霍啟剛的介入，變成港協暨奧委也有份參與的四方會面。據悉，會上出現陣陣火藥味。至於結果則有目共睹，泳總會長王敏超在會後表示，因應公眾對泳總期望提升，將採優化制度，包括：採評分制決定屬會會籍，定期評核屬會在各方表現等，建立可升可降機制，表現理想可升級，未達標可降級，各級不設屬會數目上限及年資，鼓勵良性競爭。王敏超更強調今次的會面成果：「非推翻之前決定，而是尋求進步。」

霍啟剛則形容會議成功，各方以務實態度協商，非常專業去討論，個多小時的會面已達到某程度上的共識。他指會議主要討論三方面，首先是確立年輕泳手參與比賽，必須按成績得分參賽，第二是同意就泳總三級屬會制設完善升降級機制，及第三是檢討泳總整體架構，尤其上訴委員會。

方力申與何敬康手持印有「致力培育新一代 發掘優秀游泳人才」的意見書與泳總開會。（夏家朗攝）

引爆今次事件的方力申亦形容會面成功，小泳手會以個人身份參加比賽，而泳總亦承諾會有制度上的優化。

泳總改革將起示範作用

有了解事件來龍去脈的人士向《香港01》分析指，王敏超口中的「進步」除了指要關注泳總日後如何落實優化措施外，一幅「更大的圖畫」更須注意。過去兩年裡，屢次有屬港協暨奧委會轄體育會爆出管治問題，加上2020年的審計報告也批評港協暨奧委會，霍啟剛早有意下工夫，而今次泳總風波，正收示範作用。

港協暨奧委會曾被審計署批評管治問題「（廖雁雄攝）

港協暨奧委會改善企業管治方案快將出爐

審計署於2020年批評港協暨奧委會的管治問題，港協同年組成「獨立督導委員會」督導「體育總會機構管治小組」，檢討體育總會機構管治並提出建議；據悉，小組今年上半年已向港協提交報告，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜上周稱，9月後會交代檢視企業管治方案。港協暨奧會企業管治部門亦已完成撰寫機構管治手冊，可能與企業管治方案一併公布。機構管治手冊主要涵蓋大原則，包括組織架構、執委會年期及選舉制度、運動員及教練選拔與訓練等。

現時港協暨奧委會轄下有逾八十個屬會，隨著企業管治方案及機構管治手冊稍後公布，加上泳總成為「示範單位」，相信其他體育總會的改革，已事在必行。