智障男穿約束衣疑咬舌亡　父質稱未得家人同意　護士稱有提及

輕度智障男子因發燒在東區醫院留醫，護士曾嘗試為他穿上約束衣，男子疑在掙扎期間咬傷舌頭，至血液流入氣管窒息，經多番搶救後腦幹死亡，死因庭今（22日）就案件展開研訊。死者父親質疑，院方在對其子使用約束衣前未得家人同意；護士卻稱曾致電死者父親，並提及要使用「安全背心」，並指對方當時回覆稱：「咁你幫佢著啦，佢都煩嘅，你想點就點啦。」但她稱最終因其反抗力太大，最終未有使用約束衣，只是用了手腕約束手帶。



死者梁皓，曾在庇護工場工作約10年。2020年8月26日，梁皓因發燒在東區院醫院留醫，同月29日死亡，終年33歲。另醫管局在案件中被列為利害關係方。

死者梁皓父親梁錦文稱，若醫院來電稱會為其子穿約束衣，他必會反對，因其子性格剛烈，不會讓人欺負。(劉安琪攝)

死者梁皓因發燒，2020年8月26日在東區醫院留醫，同月29日死亡，終年33歲。

父指其子溝通差少少能自理起居

死者父親梁錦文（音譯）供稱，兒子是家中獨子，於1987年在廣州出生，4歲時來港定居。兒子出生後便被診斷出輕度弱智，教育程度至小學。兒子案發時的智力約7至8歲，溝通情況比正常人「差少少」，日常生活可自理。另兒子於離世前3年確診糖尿病，須每日食藥及打胰島素針。

探病時曾帶模型玩具給兒子

梁憶述，兒子案發時因發燒獲安排留院觀察，以等待新冠肺炎測試結果。翌日早上，有護士致電梁指其子的測試呈陰性，情況穩定將轉病房。梁之後帶了一些日常用品到醫院給兒子，包括一些模型玩具。

護士來電指其子不合作

護士同日晚上約8時再來電，指梁的兒子在病房走來走去、「擒高擒低」，表現不合作和不聽話。梁解釋指兒子平日在此時段會在家砌模型，會變得比較活躍。此時，他聽到護士突然說：「同我著番件背心啦。」然後便掛掉了電話。梁之後曾兩度嘗試回撥醫院電話，但均未能接通。

醫院指疑咬舌頭至大量出血

梁指醫院同月28日凌晨2時來電，指其兒咬到舌頭而大量出血，一度心臟停頓及失去呼吸，情況危急，著梁盡快趕到醫院。他約凌晨3時到醫院，見兒子被推出病房時不省人事。深切治療部的職員後來向他說，其子仍在搶救中，並帶梁到病房了解情況。梁形容兒子當時不省人事，頭部腫脹且「紅紅黑黑」。翌日凌晨約4時，梁獲告知兒子腦幹死亡並逝世，之後同意將兒子的器官捐出。

個性剛烈不會容許他人欺負

梁強調案發時院方從未透露要對其子使用約束衣，否則他絕對會提出反對。梁又指，兒子的個性「剛烈」，絕不會容許他人「恰」自己。

護士陸苑螢稱，死者梁皓不合作，曾嘗試為他穿上「安全背心」，但遇上反抗，最後只用手腕束手帶。(劉安琪攝)

護士稱已用多種方法控制

護士陸苑螢供稱，梁皓入院時神智清醒，初時在病房中沒怎樣郁動。直到黃昏時變得不合作，經常想「擒床」且步伐不穩，有跌倒的風險。陸及其同事曾嘗試採用不同的安全措施，包括將梁皓調至接近護士站的床位、使用床欄，及用玩具分散其注意力等，均未能改善情況。

曾致電告知梁父稱要用安全背心

陸遂考慮使用視作最後手段的約束衣，並致電梁皓父親稱基於安全考慮，欲為梁皓穿著「安全背心」。梁父回覆：「咁你幫佢著啦，佢都煩嘅，你想點就點啦。」後來因梁皓體型太大，陸未能為他穿上「安全背心」，最後改用手腕束手帶，當時梁皓表現合作及平靜。

案件編號：CCDI-756/2020