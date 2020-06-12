西醫簽空白約束衣醫生紙　張超雄：情況普遍　刑罰無阻嚇性

社會福利署控告六名私家醫生，於2016年在未經恰當評估，亦未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署使用約束物的表格。醫委會早前裁定他們專業失當罪成。 立法會議員張超雄今日（12日）在港台節目《千禧年代》上稱，醫委會判決的刑罰無阻嚇性，而相關情況多年來極為普遍。他稱，曾到訪安老院，有被綁的長者甚為「精靈」，批評現有指引猶如廢紙。

六名私家醫生，在未經恰當評估，亦未確定資料已填妥的情況下，為老人院舍院友簽署使用約束物的表格。（左起：曾廣文醫生、羅肇衡醫生、辯方律師）（張浩維攝）

立法會議員張超雄稱，使用約束衣原為保障老人家的安全，避免他們跌倒、扯下喉管等，是為最後的手段，應先用盡其他處理方法，包括加強行動指示、使用助行器、甚至需要心理學家等介入，而使用約束衣前需要獲得醫生、院友、家屬三方同意。不過，他批評有關指引猶如廢紙，而有醫生簽空白醫生紙的情況極為普遍，而醫委會的判刑無阻嚇性。

院舍做法傷害院友的身心

他稱曾探訪安老院，與被綁的院友對話時發現對方甚為「精靈」，甚至向他表示不知為何被綁，但卻已習慣了。張超雄說對情況感心痛，批評院舍做法傷害院友的身心，「唔係一個人的生活，被迫放棄生命。」

立法會議員張超雄。（資料圖片）

指若院友有一貫自殘、傷人問題才會使用約束衣

對於院舍指人手方面有難處，需要用約束衣協助照顧，張超雄批評說法多餘，指若院友有一貫自殘、傷人問題才會使用約束衣，不過如果為突發情況，則要用其他方法，包括由多名職員看顧下傳喚醫生協助。他又說，有院舍以院友失自理能力為由，未取得院友同意下使用約束衣，家屬亦被迫妥協。

醫務委員會早前就西醫簽空白約束衣醫生紙案件展開紀律聆訊，裁定六名涉案醫生專業失當罪成。其中三人接收警告信；兩人被判停牌一個月，緩刑半年；一名曾三度被裁定專業失當的醫生，由於犯錯性質與過往相似，被判停牌一個月，不獲緩刑。