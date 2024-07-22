智障男穿約束衣疑咬舌亡　7保安曾到場協助　聞事主喊要搵爸爸

輕度智障男子在東區醫院留醫時，疑在護士為他穿約束衣時，掙扎並咬傷舌頭，致有血液流入氣管窒息亡，其死因研訊今午（22日）續。護士主管稱，他基於安全考慮，才決定為病人穿上約束衣，並傳召多名保安到場協助，因病人穿不上最大碼的約束衣，最後改用約束手帶，但卻發現病人手腳乏力且呼吸困難，嘴角更有血絲，便立即通知醫生到場；保安員則供稱，當日約有7名保安到病房提供協助，有保安曾聽到病人大叫：「(要)搵爸爸。」



死者入院3日後死亡

死者梁皓，於2020年8月26日因發燒在東區醫院留醫，同月29日死亡，終年33歲。死者父親今早質疑，院方在對其子使用約束衣前未獲家人同意；涉事護士陸苑螢則指，她曾致電死者父親提及要使用「安全背心」並獲同意。

死者梁皓於2020年8月26日因發燒在東區醫院留醫，同月29日死亡。（資料圖片）

護士主管蘇嘉和稱，死者梁皓情緒不穩，他們在安全考慮下決定為他穿安全背心。（示意圖）

護士主管指梁體型高大且比較有力

護士主管蘇嘉和午後供稱，於8月28日凌晨1時許，他留意到梁皓情緒不穩，雙手有使用約束用品，但下半身離開了床尾。蘇試圖安撫梁返回床上不果，擔心梁會扭傷，2名同事遂合力為梁穿著「安全背心」，但因梁體型高大且比較有力而失敗，醫院保安之後應召到場協助。

最大碼安全背心都不合身

蘇續指，梁一直劇烈掙扎，保安負責按著梁的手腳，蘇則嘗試為他穿上「安全背心」。惟梁連最大碼的背心都不合身，蘇最終決定為梁穿回手帶。期間他留意到梁的右手及左腳乏力，呼吸困難，嘴角有血絲。蘇見狀立即以氧氣面罩為梁供氧，並通知醫生。

指梁曾嘗試咬保安

保安朱展良供稱，他當日與約6名同事到達病房時，見到梁跪在床上並不合作。朱之後與數名同事分別控制梁的四肢，期間梁曾試圖咬他但失敗。約數分鐘後，梁掙扎力度減弱，護士隨即著保安們停手。朱確認，他過去曾接受約束病人的訓練。

另一名保安鐘洪亮則透露，他嘗試控制梁的大腿時，曾聽到梁大叫要：「搵爸爸。」

死者梁皓父親梁錦文稱，若醫院來電稱會為其子穿約束衣，他必會反對，因其子性格剛烈，不會讓人欺負。(劉安琪攝)

護士陸苑螢稱，死者梁皓不合作，曾嘗試為他穿上「安全背心」，但遇上反抗，最後只用手腕束手帶。(劉安琪攝)

醫生指梁咬緊牙關想檢查口腔亦不果

外科駐院醫生譚皓昇引述報告指，案發當日收到電話通知，指梁在使用約束衣期間疑咬到舌頭，血含氧量突然下降。譚到場後發現梁情緒激動、不安，緊咬牙關並氣喘，嘴角有約1至2毫米的鮮血，地上有染血的紙巾。譚嘗試檢查梁的口腔不果，安排為梁插喉和使用呼吸機。及後，梁三度心臟停頓，經搶救後回復心跳，並轉往深切治療部。

案件編號：CCDI-756/2020