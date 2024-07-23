智障男著約束衣疑咬舌亡　死者肺炎舌血腫　專家指或曾將血吸入肺

輕度智障男子疑在護士為他穿約束衣時掙扎，咬傷舌頭至血液流入氣管亡死因研訊今（23日）續。法醫指病人的直接死因為肺炎及缺氧性腦損傷，並指其的舌側有血腫，血液有機會流入呼吸道，而缺血缺氧性腦損傷有機會由肺炎引致，但未能排除其他可能性。專家則認為，病人的肺炎尚未受控，大機會引致其神智不清、認知能力下降。後來有醫生為他插喉，並抽出大量痰和血液，估計病人誤將大量血液吸入氣道造成。



死者梁皓，於2020年8月26日因發燒在東區醫院留醫，同月29日死亡，終年33歲。死者父親質疑，院方在對死者使用約束衣前未獲家人同意；涉事護士陸苑螢則指，她曾致電死者父親提及要使用「安全背心」並獲同意。

死者梁皓2022年8月26日發燒入住東區醫院，同月29日死亡。

缺血缺氧性腦損傷有機會由肺炎引致

法醫李曉蕾引述解剖報告指，死者的直接死因為左右邊肺肺炎，及缺血缺氧性腦損傷。死者的肺炎為中等至嚴重程度，舌側有3.7x1.5厘米的血腫。李指缺血缺氧性腦損傷，有機會由肺炎引致，但未能排除其他可能性。李同意，呼吸氣道不暢有機會引致缺血缺氧性腦損傷，但驗屍時見死者的氣道「好乾淨」，才將肺炎及缺血缺氧性腦損傷並列為直接死因。

院方事後准家屬緊急應變期間探訪

醫生劉俊穎之後作供，他曾任東區醫院質素及安全服務科總監。劉引述相關報告指，院方事發後已推行了不少改善措施，包括容許有特別需要病人，其家屬可在「緊急應變級別」期間探訪，及24小時留床照料病人。

病人不合作護士應通知醫生

此外，院方亦向護士提供中文提示卡，以協助他們向家屬解釋約束衣的用法等；又更新了約束設備的指引，強調醫護人員當中的法律責任；若病人突然變得不合作，護士應立即通知醫生，查看情況是否因病況改變所致；並確保病房足夠不同尺碼的「安全背心」等。

死者梁皓父親質疑當時情況非緊急。(劉安琪攝)

死者父質疑當時情況非緊急

劉另指，相關規定容許醫護人員在緊急情況下，先為病人穿著約束衣，再向家屬解釋情況。死者案發時有「擒床」舉動，考慮到他體型大且步履不穩，認為他有跌倒風險，屬於緊急情況。

死者父親卻稱：「佢三十幾歲人，張床有幾高？」質疑死者情況根本不緊急。劉重申，涉案事件突然發生，護士的原意為保護死者，無意傷害他。

專家胡裕初醫生認為，死者梁皓梁的肺炎尚未受控，大機會引致其神智不清、認知能力下降。(劉安琪攝)

或因肺炎未受控引致神智不清

糖尿內分泌科醫生胡裕初以專家身份作供，指梁皓案發時因社區感染肺炎入院，之後雖獲處方抗生素，但仍一直高燒不退和心跳偏快。他入院後兩度進行測試，同樣發現C反應蛋白遠高於正常值，即代表梁的肺炎尚未受控，大機會引致其神智不清、認知能力下降。

搜喉時抽出大量痰和血液

胡續指，梁案發時在凌晨突然變得神智不清、情緒激動，應是發炎感染引發的譫妄症。及後梁的血含氧量突然下降且嘴角含血，屍檢發現他舌側有血腫，判斷是他在掙扎時混亂間造成。後來有醫生為梁插喉，並從中抽出大量痰和血液，應是梁誤將大量血液吸入氣道造成。

因糖尿引致酮酸中毒可能性非常低

胡不同意梁因糖尿病酮酸中毒致死的說法，並解釋指，酮酸中毒症的病理成因為胰島素缺乏，但梁入院後曾獲注射胰島素針，當時亦非處高血糖狀態，故此因高血糖引起酮酸中毒的可能性非常低。

案件編號：CCDI-756/2020