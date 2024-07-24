黎智英案｜未有證據顯示黎國安法後仍違法　辯方求裁定表證不成立

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，控方上月完成舉證。案件今（24日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英的代表律師作中段陳詞，要求法庭裁定黎表證不成立。辯方強調，黎或《國安法》生效前與他人達成協議，刊登某些報道，強調當時協議合法。案中沒有證據顯示黎於《國安法》生效後仍持續串謀，認為控方未能證明他繼續尋求制裁。控方則指，案中有大量證據顯示黎在《國安法》生效前後，其立場都沒有改變。法官押後至明天(25日)頒布裁定。



黎智英。

法庭處理傳媒的煽動案時應考慮不同角色

黎智英的代表律師陳詞指，《蘋果》是一份報章，傳媒作為社會上的第四權，有監察政府和告知公眾的角色。新聞自由雖然不是「王牌」，但新聞自由和言論自由受《基本法》保障，法庭處理涉及傳媒的煽動案時，應考慮不同角色。

協議均在國安法前發生

辯方續指，本案涉及串謀控罪，控罪元素包括非法行為或手段。黎或於《國安法》生效前，與他人達成協議，刊登某些報道，或和一些機構合作，但當時協議屬合法。《國安法》生效後，該些行為才變成違法，亦令協議自動失效。辯方指控方沒有證據指黎於《國安法》生效後，仍然持續串謀。同時亦沒有發現新的協議。 法官李運騰則指，本案重點是在《國安法》生效後，黎是否有意圖要求外國制裁香港。提及制裁但無請求制裁

至於黎在節目、訪問和文章的觀點，辯方稱那些只是評論，這些討論在茶餐廳也會發生。黎在訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」中，有提及制裁，但不等於請求制裁。

辯方指黎智英在訪談節目提求制裁，但不等於請求制裁。（節目片段）

辯方指黎智英在訪問或節目提及的觀點只屬評論。（FOX Business）

控方指黎立場沒有改變

控方回應指，案中有多項直接證據，指黎的立場沒有改變，如黎智英著《蘋果》的從犯證人繼續原本的編採方針。前壹傳媒行政總裁張劍虹供稱，得知「Live Chat with Jimmy Lai」的嘉賓包括美國退休將軍 Jack Keane時，擔心此事敏感，黎回應指：「無得退。」

此外，黎在《國安法》生效前，向陳梓華指《國安法》是「雷聲大雨點小」，著陳不用擔心，其他重光團隊成員在文宣及國際線方面「繼續做」；另辯方黎在訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」中，只是發表其意見，強調不是請求制裁，控方回應指此爭議不是在中段陳詞時處理。

控方指黎曾叫「從犯證人」陳梓華(圖)不用怕，並叫國際線繼續做，認為黎的立場並無改變。(資料圖片)

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022