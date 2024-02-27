黎智英案・九｜辯方指蘋果享編採自由　陳沛敏：黎生唔出聲都係嘅

壹傳媒創辦人黎智英被指違反國安法，涉勾結外國勢力案續審，前《蘋果日報》副社長繼續作供。陳早前供稱，2020年5月，有消息指會實施國安法，黎開始籌劃開設《蘋果》英文版，望爭取外國支持。及至同年6月底，國安法正式生效後，黎無改變作風，甚至開設清談節目，即使陳及其他同事也開始感憂慮，仍無阻黎繼續，陳認為黎仍相信國際壓力包括制裁，可令政府改變。



陳在第32天的審訊起，提到黎在2020年8月首次被國安處拘捕，黎獲保釋後，無叫員工改變編採方向，又表明即使坐監也揀這條路。及至黎同年12月還柙，她往探望黎時，黎初時仍叫她著同事撐住，後來她再往探黎，黎說：「香港的情況變壞咗好多。」但沒提及要改變政策。



辯方律師亦開始關問陳，並質疑《蘋果》編採一向享編採自由，陳回應說：「黎生唔出聲時都係嘅。」又稱若黎有給予意見，她的決策亦會受影響。



陳沛敏指黎智英為人強勢，他重視的新聞，基本上會跟黎的指示行事。(資料圖片)

審訊第32天 黎性格強勢被捕後未叫更改編採方向

陳沛敏指，黎智英是個強勢的人，十分堅持己見，若黎重視的新聞，她基本上會跟黎的指示行事。黎於2020年8月首次被國安處拘捕，之後獲准保釋，翌日頭版登了黎的專訪，黎明言即使將來要坐監，仍會選擇這條路。陳指黎之後沒有指示要改工作方向，但印象中沒有再舉行「飯盒會」。

曾批評國際版對拜登醜聞做得不夠大

陳又指，黎亦有就當年美國總統大選的新聞作指示，並曾批對國際版對拜登及其家人的醜聞做得不夠大，但同事反映，對於拜登的醜聞，多來自美國較小型傳媒，或是社交媒體的報道，內容並不確切，陳認為國際版的同事感到壓力，之後有跟黎的指示作調整。

陳沛敏指黎智英在2020年曾批評國際牌做拜登的醜聞不夠（REUTERS）

黎稱覺香港情況變壞咗好多

及至2020年12月，法庭拒讓黎保釋，黎開始還柙，她曾往探望黎，黎未有稱要改變編採方向，並叫她向同事講要「撐住」。陳後來再往探黎，黎對她說：「覺得香港情況變壞咗好多。」但沒有提及要改變編採政策。

審訊第33天 應變小組曾討論敏感字眼

陳沛敏在其主問的最後部份中，被問到《蘋果》的編採情況。她指2021年4月，同事們開設了一個名為「應變小組」的Whatsapp群組，主要是討論國安法或警方的言論，亦有討論一些敏感字眼，例如「閹割選舉」及「武漢肺炎」等字眼是否仍適用，後來他們認為只是在陳述事實，故仍繼續使用，高層亦曾討論如「光時」等字眼或某些廣告是否仍能使用。

陳又稱，由黎被捕至2021年5月的員工大會期間，無人指過《蘋果》的報道有何問題，除了有些字眼，故他們當時未有更改報道。同年6月她亦被捕，她之後請辭。

辯方開始盤問陳沛敏

陳之後接受辯方盤問，她同意在新聞自由及人權等價值與黎相同，亦同意《蘋果》對政府較批判，但強調非「為批評而批評」，只是希望改變政府施政。辯方遂指黎擔心《國安法》會限制自由，故黎想用盡法例透過施壓勸阻當權者通過，陳亦同意。辯方續指在《蘋果》是享有編採自主，陳卻稱：「如果黎生冇出聲嘅時候，都係嘅。」

審訊第34天 陳沛敏稱黎提出建議好難置之不理

辯方繼續盤問陳沛敏，並指黎多數只是向陳提出建議，並非下達指示，陳說黎雖然會客氣地建議，若他親自提出意見，稱：「咁我好難置之不理。」辯方又指黎在《國安法》公布後向陳表示，看了法例細節「嚇了一跳」，並稱要：『想好策略對付。」辯方指這反映黎要求避免違法，而張劍虹後來亦有將黎的專欄文章及節目「Live Chat」下架。陳同意黎從沒要求她做違法的事，但強調《蘋果》不會改動黎的文章內容，亦無法參與「Live Chat」的製作。

辯方質疑黎於2020年12月被還押後，只表示他會「撐住」，未有如陳所述般，著《蘋果》員工「撐住」，並指張劍虹曾轉述述黎在獄中的說話，包括「不用擔心我；對我來講，係造化，有機會定落嚟睇下；亂世，仍然要往前行。」陳確認在張的訊息中，並無「撐住」的字眼。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022