廣華醫院等上病房亡　法醫指死者身上有屍斑　疑在2至6小時前已死

肺積塵病人2021年一個下午到廣華醫院門急症室等候上病房時，院方三尋他不果，翌日清晨約5時在大堂發現他時已不治，其死因研訊今（25日）續，兩名院方工友均稱，他均均曾在凌晨時份尋找其他病人，並有走近過涉案病人，惟他們尋找時發現非他們要找的人，便沒有細看。後來由一名護士在大堂發現涉案病人。法醫指，雖然該病人在清晨5時被發現，但其身上已有屍斑，且體溫較低，認為其實際死亡時，較發現他的時間早2至6小時。



死者黎若忠（63歲）於2021年2月26日下午，到廣華醫院門診覆診，後轉介黎至急症室，惟黎在等候上病房期間，院方三度找他不果，黎於同月27日清晨約5時被發現死亡。

死者黎若忠妻子劉小平早前供稱，當日因天氣寒冷，丈夫著她先回家休息，她約晚上8時許離開醫院，翌日清晨獲告知丈夫已死。(朱棨新攝)

夜間護士范敏稱她接手時死者黎若忠因多次尋找不獲，已被列為「結案」，但她仍有再嗌咪，及叫工友再找黎。(朱棨新攝)

助理曾查看黎的手帶

廣華醫院時任運作助理袁玉卿稱，她在案發當晚11時開始工作，至翌日早上7時，期間未有聽到「嗌咪」叫黎的名字，但她有時會離開急症室，或會聽不到。袁又稱她於27日凌晨12時25分要尋找另一病人，曾走近黎並檢查其手帶，但她只是查手帶，無身體接觸，對黎狀況沒有印象，認為黎正入睡。庭上播放閉路電視片段，顯示黎的病床在急症室大堂，袁走近曾看其手腕位置，然後行開和推走其他病人。

袁又稱工友在尋找病人時，間會隨機應變，視乎哪一位工友有空，便去尋找。工友是否找到病人，也要向護士匯報，但沒有特別指明由哪一名工友匯報。

外判工稱未有留意留是否有呼吸

負責運送病人的外判工盧德生則稱，他於27日凌晨2時20分尋找另一名病人，期間也曾走近黎，期有看其手帶，發現不是要找的病人便離開。盧稱當時沒有和黎有身體接觸，也沒有留意黎是否有呼吸。

黎被發現時已沒有呼及及脈搏

副顧問護師李辰飛指，現已離職的男護陳源笙約於27日清晨5時，發現黎呆滯、拍他沒有反應，且已沒有呼吸和脈搏。替黎急救的急症室醫生伍慶賢則指，當時曾經為黎打強心針，並將氧氣喉放在其右邊鼻孔，最終於5時17分宣告黎死亡。伍又指，黎當時下顎繃緊，其中一個可能是他當時已去世。

法醫英浩雲指，死者黎若忠被發現時已有屍斑，且體溫較低，認為他被發前前2至6小時已死。(朱棨新攝)

實際死亡時間或相距數小時

法醫英浩雲供稱，黎的死因為慢性支氣管炎、肺氣腫、肺積塵病和肺嚴重廣泛的纖維化。黎過往曾患肺結核，亦是加速其死亡的因素。根據急症室的紀錄，黎當時已有屍斑、體溫低和沒有脈搏，加上牙骹硬，認為其實際死亡時間和其被發現時間，相距至少兩小時，最多則為5、6小時。

案件編號：CCDI-159/2021