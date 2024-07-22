廖孖記腐乳｜食安中心逐一反駁第四代傳人　稱可繼續調查超標原因

百年腐乳老店廖孖記本月初因被食環署食物安全中心揭發腐乳樣本含菌超標，廖孖記宣布結業後，更被用是購入白腐乳再自行加工。廖孖記第四代傳人廖晃業（Jay）今早（22日）親身到電台解畫，稱30年前已外購港商經營的內地製白腐乳；又提到事前得知同一食安中心職員購買第三樽產品，因為認得對方；不過既然食安中心堅持說法，便跟隨對方。



食安中心晚上回覆《香港01》指，職員購買第三個樣本後，「是以顧客身份購買，人員穿着便裝、沒有佩戴工作證、沒有向相關店舖表露身份，亦沒有事先約定時間。」但購買後有表明是依法化驗，並在廖孖記員工面前封裝，雙方亦有簽名作實；最後在化驗結果出爐後，按一般做法要求該批次產品下架。食安中心又稱雖然廖孖記已結業，但若店舖願意配合，可以繼續調查超標原因。



▼7月22日 廖孖記腐乳第四代傳人解畫▼



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食安中心否則事先通知來購買樣本作檢測

食安中心回應指，中心職員會透過恆常食物監測計劃在零售層面抽取食物樣本。而就着廖孖記第一、第二樣本均是透過恆常食物監測計劃抽取；第三樣本才是因應第一樣本超標、以及第二樣本而按指引需要抽取的。而食安中心人員購買該正式樣本時，是以顧客身份購買，「人員穿着便裝、沒有佩戴工作證、沒有向相關店舖表露身份，亦沒有事先約定時間」。

強調建議改善方法只會降低產品中含菌量

至於「教授廖孖記製腐乳一說」，指7月4日現場視察時，已向廖孖記作出建議如何作出改善，強調「只會降低而不會增加產品中的含菌量」。至於樣本為何超標，食安中心指需再作調查，包括產品生產過程和環境有沒有可能受污染。食安中心稱，「現時廖孖記已結業，但如果店鋪願意配合，我們可以繼續調查超標原因」。

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澄清「香港出產」之說乃出自包裝標籤資訊

食安中心表示，發布相關新聞公告時，會依涉事食品包裝上的標籤資訊，將食物相關資料，包括名稱、品牌、來源地、批次和食用日期等，詳列於新聞稿，讓公眾辨識、停用以及將產品退回或回收。

食安中心指涉事食品包裝上的標籤資訊，並非食安中心資料，反駁廖晃業稱食安文件註明產品屬「香港出產」之說。