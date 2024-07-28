觀塘線四站暫停｜港鐵安排免費指定巴士　有乘客稱到站看指示始知

港鐵觀塘線今日（28日）進行更新工程，觀塘線太子至何文田站服務暫停。港鐵安排免費九巴巴士線來往油麻地至何文田的8號線，及可在指定巴士站免費登上油麻地至黃埔的30X線。



有等候免費指定巴士的市民說，事前不知道港鐵有此安排，是到達油麻地站後自己閱讀站內指示牌才知道相關安排。該市民說，港鐵安排免費巴士雖有誠意，惟認為對方在指示上未夠清楚。



港鐵安排兩條指定巴士線供受影響乘客轉搭，包括全線免費、來往油麻地至何文田的8號線，及可在指定巴士站免費登車的來往油麻地至黃埔的30X線。（蘇煒然攝）

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8號線僅少量人選乘 乘客望指示能更清晰

等候兩條巴士線的人流均不多，未見有大排長龍，有港鐵和九巴職員在站旁協助乘客。

其中在8號線的巴士站，只見零星人流。打算乘搭該路線前往何文田到眼科醫院的陳小姐指，早前已透過告示得悉太子站至何文田站的列車服務會在今日暫停，惟事前不知道有免費指定巴士，她是到達油麻地站後，透過站內指示牌，才知道有相關安排。

陳小姐認為，免費指定巴士的安排好壞參半，雖然看到港鐵公司的誠意，但認為港鐵應在指示上做得更清晰，「我都係臨時先知道港鐵請我搭車，但又唔知邊度搭，又唔知路線點」。

陳小姐認為，港鐵提供免費指定巴士服務足見誠意，惟在指示方面可更清晰。（蘇煒然攝）

30X線「車等人」 乘客對明恢復正常服務有信心

選乘30X線巴士的人流較8號線多，但仍見到有「車等人」的情況出現。選擇乘坐30X線到黃埔的市民何先生認為，直接在港鐵轉乘其他線，始終會較轉乘免費指定巴士方便。

他認為要特意出站搭巴士「好麻煩，要行上行落」。問到對港鐵能否於明早恢復太子至何文田站的列車服務，他說對港鐵有信心，並反問：「咁大間公司，無理由唔得掛？」

另一位選乘30X線到何文田的乘客劉先生則說，早在港鐵流動應用程式中得知可乘坐免費巴士，他覺得乘坐巴士較轉乘港鐵其他路線「兜大圈」為好。劉先生稱，見到有港鐵工程車在站內趕工，對港鐵能在明早恢復正常服務同樣有信心。