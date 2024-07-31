跑馬地警署被擲汽油彈　4男縱火罪囚41-63月　母弟助毀證據囚半年

跑馬地警署2020年3月遭示人投擲汽油彈，事後多人被捕，6 名罪成被告，今（31日）在區域法院判刑，法官王詩麗指，當時社會「仇警」氣氛稍為平靜，4名涉縱火罪的被告卻興風作浪，唯恐天下不亂，作出公然挑戰權威的行為；判4人入獄3年5個月至5年3個月不等；其中一名被告的母親得知兒子被捕後，曾吩咐幼子倒掉火水，兩人亦被裁定控妨礙司法公正罪成，各被判囚半年。



6名被告：甘偉達（44 歲，教車師傅）、倪永聰（23 歲，售貨員）、區躍南（22 歲，髮型師）、黄浩程（18 歲，送貨工人）、倪炳楠（20 歲，售貨員）及丁鳯霞（43 歲，售貨員）。當中其中甘、倪永聰、區及黃等4人被控兩項縱火罪，甘在開審前認罪，被判囚3年5個月，餘下3人則判囚5年半；倪炳楠及丁鳯霞分別為倪永聰的弟弟及母親，他們經審訊被裁定妨礙司法公正罪成，各判囚半年。

跑馬地警署在2020年3月30日遭人擲汽油彈。(資料圖片)

警方一部黑色7人車旁再發現1枚汽油彈碎片。

警方一部黑色7人車旁再發現1枚汽油彈碎片。

警員在附近兜截並無發現。

消防到場調查。

縱火損毀私家車及油站地面

控罪指涉縱火的4被告，於 2020 年 3 月 30 日在跑馬地警署外，無合法辯解而用火損壞屬於陳姓人士的一輛私家車，及跑馬地警署油站地面、電力分站及油缸天花；倪炳楠與其母丁鳯霞被控串謀妨礙司法公正，指他們摧毀與刑事調查相關證據。

官指4縱火被告有預謀犯案

法官王詩麗判刑時指，雖然事件發生於凌晨及非人口密集的地方，亦無人受傷亡，但不能忽視案件涉4名被告一同有預謀及目的地犯案，當中有人負責駕車，亦有人提供場地製造汽油彈，及有人負責投擲汽油彈，且是一而再、再而三地向警署投擲汽油彈，導致多處起火。

斥被告漠視他人的生命財產

王官指當時社會的「仇警」氣氛稍為平靜，4名被告卻「興風作浪，唯恐天下不亂」，目無法紀、公然向權威挑戰；加上該警署鄰近油站，萬一火勢蔓延，隨時一發不可收拾，無造成更大傷害只是僥倖，法庭不可忽視其風險，可見4人對他人生命財產的漠視，故須判阻嚇性刑罰以保障公眾。

涉妨礙司法公正兩被告非有預謀

王官又指，倪炳楠和丁鳯霞母子，因得知親人倪永聰被捕而摧毀證據，並非早有預謀或精心策劃，對案亦沒有重大影響，各判囚半年。

王官又稱，考慮到案發至今歷時數年，雖非控方責任，各被告承受不少壓力，遂「格外開恩」，已酌情減刑。

案件編號：DCCC 124, 125/2021