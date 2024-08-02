張家朗奧運金牌｜凱旋回港足本重溫　劍神講戀情、脷苔及黑哨爭議

「世一劍神」張家朗在巴黎奧運個人花劍成功衛冕，繼2021年東京奧運後再贏得金牌，也是港隊在巴黎奧運的第二面金牌。張家朗今日（2日）清晨凱旋歸來，航班較預定遲約一個小時至7時05分才着陸；香港機場有大批支持者專程來接機，有人5時半就到場，並帶自製燈光牌及紙牌到場。



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【08:07】張家朗稱，很開心再奪金牌，是人生中最開心的時刻之一，又指其教練是法國人，在法國奪金十分奇妙，接下來會放鬆休息，因過去3年備戰奧運，身體及心理都感到疲倦，現在只想有較好的休息去準備新賽季。

【08:05】張家朗又說，希望想參加運動的年輕人及香港市民，參與運動是開心及健康的事，「大家最緊要係唔好放棄。」

【08:03】張家朗指上屆及今屆奧運心情無不同，每一屆都不希望給予自己太大壓力，保持放鬆心態打，發揮應有表現，不想因藉口而抹殺平時努力練習，令訓練汗水白費。

張家朗又說，回港後「想食返香港嘢」，因太早過法國，很少亞洲食物。他又說已和身邊人慶祝，會和隊友吃飯。問及新戀情報道，張家朗笑言：「大家睇到係啲咩，我都冇野講畀大家知！」

【08:01】對於決賽爭議，張家朗稱自己與意大利選手都有在ig解釋，強調劍擊世界裁判角度是在基本規則中有不同理解，一些看腳一些看手，不存在有無黑哨及偏幫情況，認為決賽裁判需有一定的經歷先才能擔當，在他看來裁判並無問題。

張家朗續稱，未考慮下屆如何，但希望能入圍團體賽，因今屆無入圍感到好可惜，「世錦賽拎銅牌，兩個分站都有牌，入唔到係無形打擊」，又指上屆成績雖無今屆好，今屆卻未能入圍，希望下屆努力。

【07:59】張家朗說，對連續兩屆得金牌覺得開心，形容是上一代種出來的樹，由他們去收成，「唔止我呢代功勞。」他稱今屆比賽初期狀態不好，故不時調節，衛冕時也感到好開心，故無想獎金問題，仍在消化事件，強調需要繼續進步，為之後比賽努力。

【07:55】張家朗表示，取得金牌很開心，成功衛冕難以相信，也很久無人試過，指不止是劍擊隊，所有香港運動員都爭取好成績，有無獎牌都值得尊敬。他又指是飲能量飲品、啫喱才導致有脷苔，與濕熱無關。

【07:48】「世一劍神」張家朗與隊友步出接機大堂，大批粉絲呼叫「家朗」；張家朗展示奧運金牌。

【07:05】張家朗乘搭的國泰航空CX 260由巴黎飛抵香港。

▼張家朗巴黎奧運決賽衛冕金牌▼



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市民李小姐今早特意到機場接張家朗機。她稱因有打排球，因此較留意奧運消息，「佢成功喺奧運攞兩面金牌，覺得佢係香港人驕傲，所以就過嚟睇下，接佢機......香港喺大型運動會攞到獎好威水。」李小姐說從張家朗身上學會了堅持，令她在打排球上有更好的心態，「堅持就有好嘅收獲。」

劉先生今早約5時半從日本到達香港機場，得知張家朗會在稍後時間張家朗到達，因此特意留下等接機，期望可以取得張家朗簽名。他從東京奧運開始關注張家朗，「好似行緊嘅傳奇。香港運動員真係好多都做到，差在有無呢個意念、決心。」

▼張家朗出戰男子花劍32強▼



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▼市民齊撐張家朗▼

