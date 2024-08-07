香檳大廈｜星座冰室離場　移英港人、懷舊客打卡　相機舖留至下周

尖沙咀香檳大廈即將拆卸，一直留守的星座冰室今日(7日)最後營業，晚上就會拆卸招牌。今早有零星食客光顧，中午則有一半座位坐滿客人。有食客特意來懷舊打卡，是第一次亦是最後一次；亦有移英港人放假回港、到場享用最愛的茄底麵，事前不知道是最後一日營業，她表示之後都會光顧新舖。



星座冰室退場後，香檳大廈只剩下唯一店舖--金輝相機，下星期會遷至星際，老闆表示還有很多古董機，正大減價盡量清貨，希望不要浪費。



星座冰室今日(7日)最後營業，晚上拆卸招牌。早上有零星食客光顧，中午冰室一半座位坐滿人。（盧翊銘攝）

移英港人最愛茄底麵 十多年前就結伴幫襯

已移民英國的鍾小姐十幾年前開始光顧星座冰室，一星期前她回港休假，今日相約朋友來光顧，記者提及才知道今日是星座冰室最後一日在香檳大廈經營，之後會搬往新址。她表示知道香檳大廈即將拆卸、星座會結業，但沒特別留意幾時是最後，昨日在網上看見仍有營業就相約來。

她和朋友各點了一個番茄撈蛋麵，稱這裏所有番茄底的餐點都愛吃。朋友劉先生表示，廿年前冰室很出名，不時與朋友在此聚腳，覺得餐廳特別在於「落到地庫食。」冰室明天（8日）就會在附近新址開張，鍾小姐表示放假回來都會再光顧。

移英港人鍾小姐朋友劉先生廿年前就不時與朋友在此聚腳，覺得餐廳特別在於「落到地庫食。」（盧翊銘攝）

懷舊客稱過半世紀冰室很少：食個環境多於味道

鄧先生昨日看新聞得悉星座冰室今最後營業，特意前來打卡留影，是第一次亦是最後一次光顧。他平時都很關注有歷史的茶樓、冰室，表示18、19歲已愛到圖書館看60-70年代舊相。星座冰室開業64年，他指過半世紀的冰室已寥寥可數，牆身、桌椅等裝潢都很難再見，形容是「食個環境多於味道。」被問到搬到新址還會否光顧，他表示雖然環境改變，但相信師傅的手藝仍會保留得到。

鄧先生昨日看新聞得悉星座冰室今最後營業，特意前來打卡留影，是第一次亦是最後一次光顧。（盧翊銘攝）

來自廣州的虢小姐與女兒代妹妹第二日來港旅遊，住在附近，她表示在網上見到這間店，女兒又剛巧想吃麵，因此來光顧。她事前不知道是最後一日營業，為此感到幸運。她們點了番茄麵，女兒很喜歡，稱如果來港旅遊會再吃；至於虢小姐則表示平時食慣重口味，因此覺得味道比較淡。

來自廣州的虢小姐（左）與女兒代妹妹第二日來港旅遊，事前不知道是最後一日營業，為此感到幸運。（盧翊銘攝）

林老闆：樣樣都唔捨得執，喺返香檳大廈係最好

經營星座冰室20多年的林老闆表示，近日來光顧的街客、熟客都多了，認為他們是來見證這冰室有64年歷史。他指近日已將大部份貨物遷到新店，今晚會用手推車搬運剩餘物資。他指雖然不捨，但沒法選擇下都要搬，「煮食工具、布置、招牌，樣樣都唔捨得執，喺返香檳大廈係最好。」他又說，招牌在室內保持到64年，而新址是街鋪，不知能否同樣保存得好，但仍會掛上。

林老闆感不捨：「樣樣都唔捨得執，喺返香檳大廈係最好。」（盧翊銘攝）

星座冰室今日最後營業，晚上就會拆下招牌。今早11時有零星食客光顧，到中午則坐了一半座位。（盧翊銘攝）

金輝相機下周搬遷：留到最後是我們心願

星座冰室撤出後，將只剩金輝相機一間店鋪，他們會在下星期8月13日搬遷至旺角星際城市。老闆娘蘇小姐表示，已開店30、40年，店內有大量相機存貨，而新店只有幾十呎，雖然有貨倉但都放不下全部。因此店舖近日大減價盡量清貨，希望不要浪費古董機，她指最近都有不少老少影友光顧，買了很多，不過還未清得完。