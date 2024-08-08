旺角東Pret A Manger預先包裝沙律含沙門氏菌　食安中心指示停售

食物安全中心今日（8日）公布，Pret A Manger旺角東站分店，被檢出有預先包裝烤波特菇甜薯純素沙律樣本含沙門氏菌。食安中心已即時指示停售，並派員巡查，提供食物安全和衞生教育，以及徹底清潔和消毒等。調查仍然繼續中。



Pret A Manger旺角東站分店有食物樣本被檢出含沙門氏菌。（Pret A Manger FB圖片）

涉事樣本為預先包裝烤波特菇甜薯純素沙律

食安中心公布，透過恆常食物監測計劃，在Pret A Manger旺角東站分店抽取樣本檢測，結果發現預先包裝烤波特菇甜薯純素沙律，含沙門氏菌，違反《食品微生物含量指引》的規定中，25克即食食物樣本不得含沙門氏菌的準則。

食安中心表示，已通知相關商戶和食物製造廠違規，並指示即時停止出售相關食品。中心已派員巡查，向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，要求檢視及改善生產流程，以及徹底清潔和消毒。而調查仍然繼續。

涉事食物為預先包裝烤波特菇甜薯純素沙律。（網頁截圖）

食安中心續指，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。該類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，或有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

根據《公眾衞生及市政條例》的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。