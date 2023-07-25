輸入外勞｜元朗潭尾隔離設施申轉中央宿舍　提供2300單位為期兩年

政府早前公布輸入勞工特別計劃，准建造業輸入1.2萬名外勞，並稱會將元朗潭尾社區隔離設施改作中央宿舍，由建造業議會管理，建築商可安排外勞住在工地搭建的宿舍，或選擇入住中央宿舍。



土木工程拓展署已正式向城市規劃委員會呈交規劃申請書，相關申請建議將現有元朗潭尾社區隔離設施改為臨時中央宿舍，至2025年10月31日。申請也建議保留大部分現有組合式房間及相關設施，隔離設施內共81座一層高的建築物，將提供約2,300個單位，目標人口約為不多於9,000人。



▼2022年3月24日 元朗潭尾方艙醫院竣工交付政府使用▼



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據城規會收到的規劃申請書，土木工程拓展署建議於元朗潭尾社區隔離設施作臨時中央宿舍，至 2025年10月31日。申請建議保留大部分現有組合式房間及相關設施。建議地積比率約為0.36，總樓面面積約為39,240平方米。

隔離設施內共81座一層高的建築物，將提供約2,300個單位，目標人口約為不多於9,000 人。設施內的非住宅設施，如員工辦公室，也將會原址保留。

相關申請提出的理據包括，擬議發展可為建造業輸入勞工提供住宿，將現有隔離設施改造為擬議發展，亦可縮短施工時間及降低建築成本。

元朗潭尾社區隔離設施所在地點屬於《南生圍分區計劃大綱核准圖編號 S/YL-NSW/8號》的「其他指定用途（綜合發展包括濕地修復區）」和「自然保育區」地帶內。

但申請理據則提到，擬議發展將以臨時形式提供，批准是次申請不會對地帶內土地用途的規劃意向帶來長遠影響，並且已進行多項技術影響評估，證明擬議發展不會對交通、環境、供水、排水和污水系統方面造成不良影響。

周藹銓（左）表示，擔心社區隔離設施改作宿舍後，會不斷續期。（資料圖片／林穎嫺攝）

長春社公共事務主任周藹銓指，今次申請涉及地點屬生態敏感區，她指興建社區隔離設施開先例後，令大眾覺得現在改劃中央宿舍「好似好合理」，憂慮長此下去會「唔將濕地緩衝區當係一回事。」

她提到，由於政府沒就輸入外勞特別計劃訂明推行年期，擔心即使現時申請寫明至2025年10月31日，日後仍有機會「不斷續期，兩年、兩年、又兩年。」她也認為，倘若此地點要長時間作為宿舍，環評就要做得更詳盡及更長時間。

她又指，每一個短期項目都會聲稱對環境無影響，但事實上對環境的影響是會累積，擔心此地先作社區隔離設施、再作宿舍，環境受一定影響，持有這幅地的地產商未來若想申請改劃成住宅用地，或會指這幅地「低生態價值」，也因而不需要做太多生態補償，更甚是或會造成「做過方艙、又做過宿舍、做住宅好似好合理」的錯覺。