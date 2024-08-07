傑志對馬德里體育會門票｜伍健稱即場有飛賣　缺基沙文也有13國腳

傑志與馬德里體育會今晚（7日）在香港大球場合演友誼賽，馬體會頭號球星基沙文（Antoine Griezmann）和門將奧比歷（Jan Oblak）未有來港。傑志會長伍健在電台節目表示，馬體會陣中還有13位國腳級人馬，冀恢復香港球圈的正面情緒。伍健又指，至兩日前約售出1.7萬張門票，今晚即場仍「有飛賣」。



傑志對馬德里體育會記招在灣仔君悅酒店舉行。（資料圖片/梁鵬威攝）

伍健今早在商台節目透露，今年2月香港球圈有「負面情緒」（註：當時發生美斯訪港缺陣風波），傑志欲恢復正面情緒，遂決定舉辦一場票價大家負擔得到的表演賽，並於當時市場上可邀約的「盤」中選擇了馬體會，他指：「當時最吸引就係馬體會。」

賽事獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，伍健稱，傑志不會將資助「袋落袋」，資助主要用途是用於減低票價，今晚賽事，大部份門票定價為420元，球會收380元，另外40元撥捐「港超聯賽會青年發展基金」：「收380係賣大包。」

施蒙尼在會上回應西班牙媒體提問，指球隊狀態漸入佳境。（資料圖片/梁鵬威攝）

馬德里體育會向港超聯賽會捐款15萬美元，港超聯賽會召集人陳文俊（右四）代表接受。（資料圖片/梁鵬威攝）

他在港台節目表示，上星期五獲馬體會通知，基沙文以及迪保羅因身體狀況未能出席球賽，之後會補回相關證明文件。有球迷指，宣傳海報上印有基沙文，認為他未能出席球賽「貨不對辦」，伍健表示，是次球賽是與馬體會簽約，並非與個別球員簽約，海報呈現當刻馬體會的所屬球員。

即使頭號球星基沙文（Antoine Griezmann）沒來港，但伍健指馬體會陣中還有13位國腳級人馬，包括葡萄牙國腳祖奧菲歷斯（Joao Felix）以及剛由維拉利爾轉投、上季西甲射手榜第2位的前鋒挪威國腳索洛夫（Alexander Sørloth）。