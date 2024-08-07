傑志對馬體會｜基沙文等球星沒來港　文體旅局：評估後決定資助額

傑志與西甲球隊馬德里體育會今晚（7日）在香港大球場合演友誼賽「中銀人壽盃：傑志 對 馬德里體育會」，賽事獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，但馬體會頭號球星基沙文（Antoine Griezmann）和門將奧比歷（Jan Oblak）未有來港。

文化體育及旅遊局表示，當活動獲頒「M」品牌後，主辦單位須簽署協議條款，承諾按照在申請過程中提交的活動提案舉辦活動，並在活動結束後提交評估報告及經審計的帳目報表，局方會檢視協議條款的內容及評估報告內項目，以監察及評估活動安排，才決定最終資助金額。



傑志對馬德里體育會記招在灣仔君悅酒店舉行。（資料圖片/梁鵬威攝）

根據「中銀人壽盃：傑志 對 馬德里體育會」主辦單位宣傳資料，提及馬體會陣中球星包括基沙文及迪保羅，同時標註最終訪港名單以球隊公布為準。馬體會近日公布，基沙文和奧比歷因身體狀況不宜比賽，不會來港，迪保羅也不在名單。

施蒙尼在會上回應西班牙媒體提問，指球隊狀態漸入佳境。（資料圖片/梁鵬威攝）

「中銀人壽盃：傑志 對 馬德里體育會」獲大型體育活動事務委員會頒授「M」品牌認可，文體旅局回覆查詢表示，有關表演賽的審批準則包括參賽運動員陣容或隊伍實力、財政營運能力、傳媒報道和市場推廣計劃、對公眾的吸引力和社會效益、對體育發展的作用，以及主辦機構的能力、技術和行政質素等。

當局稱，當活動獲頒「M」品牌後，主辦單位須簽署協議條款，承諾按照在申請過程中提交的活動提案舉辦活動，並在活動結束後提交評估報告及經審計的賬目報表。局方會檢視協議條款的內容及評估報告內的項目，以監察及評估活動的安排，才決定最終資助金額。

文體旅局和大型體育活動事務委員會正總結過去一年「M」品牌活動推行的經驗，包括檢視大型體育活動「M」品牌計劃的審批及監管機制，以完善有關計劃。

馬德里體育會向港超聯賽會捐款15萬美元，港超聯賽會召集人陳文俊（右四）代表接受。（資料圖片/梁鵬威攝）