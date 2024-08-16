被指未用保就業得款付員工薪酬 好鄰舍北區教會被入稟追10.4萬元
撰文：朱棨新
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宗教團體「好鄰舍北區教會」涉於2020年申請保就業計劃，獲批26萬元。惟教會涉違反計劃的條款，未有把部份款項用於支付員工薪金，並涉解僱員工。根據條款，教會需償還未使用的款項和支付罰款，合共10.4萬元。政府要求教會支付涉款不果，昨（15日）入稟區域法院追討。
原告為律政司司長，被告為好鄰舍北區教會有限公司。
入稟狀指，被告於2020年9月，就同年9至11月的員工薪金，申請保就業計劃，於同年11月獲批出26萬元。
受資助公司須用款支付員工薪金
根據計劃的條款，受資助公司只可把受資助的款項，支付員工薪金。此外，受資助公司在受資助期間，不可裁員，並以同年3月的員工人數為準。根據強積金公司的資料，被告同年3月有16名員工。
8.6萬未依便使用並曾解僱員工
惟政府及後發現，被告未有於同年11月時把款項用於支付員工的薪金，涉款8.6萬元。根據條款，政府可取回沒有使用的款項。同時，根據強積金公司的資料，被告該月未有聘用員工。因被告解僱員工，違反條款，需支付罰款1.7萬元。
被告因此需向政府支付合共10.4萬元，政府兩度要求被告支付款項但不果，遂入稟追討。
案件編號：DCCJ4699/2024
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