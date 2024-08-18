屋宇署應用無人機分析樓宇外牆　一日完成報告　提升執法工作

發展局局長甯漢豪今（18日）發表網誌，並由發展局轄下工務部門介紹在「2024年創新科技獎項嘉許禮」中得獎項目、創新成果及如何利用科技提升效率，當中包括由無人機、汽車或電單車，監察極端天氣後的樹木狀態；「虛擬建築安全助理」協助監察工地安全；人工智能分析樓宇狀況等，多個項目已在相機部門試行。



發展局局長甯漢豪今（18日）發表網誌，提到今年7月創新科技署舉辦的「2024年創新科技獎項嘉許禮」中，發展局轄下工務部門在嘉獎之列，她邀請各部門介紹得獎項目、創新成果及如何利用科技提升效率。

無人機、汽車或電單車監察樹木狀態 球型機械人助紀律部隊救援

發展局助理秘書長（工務政策）陳嘉成表示，機電署、渠務署、土木工程拓展署及建築署今年在第49屆「日內瓦國際發明展」榮獲合共29個獎項，當中包括10項金獎，而機電署就獲當中7項金獎。

機電署研發以EnviroSense運用無人機、汽車或電單車，監察極端天氣後的樹木狀態，並實時影像分析技術，偵測損壞或不穩定的樹木，有關項目正進行測試。另有可協助紀律部隊進行救援及談判工作的球型機械人，設雙向無線通信和內置攝錄功能，在無網絡訊號的情況下，仍能提供100米無線遙距影像傳送，同時具爬坡能力在不同地形表面移動，進入一般人和無人機無法進入的環境，目前已於警察談判組試行。

發展局助理秘書長（工務政策）陳嘉成表示，發展局各部門積極研發及應用創新科技應對挑戰，提升效率。（發展局圖片）

智慧聲音檢測分析助偵測故障

機電署高級工程師蘇博文表示，智慧聲音檢測分析系統以聲音為基礎偵測故障，透過非入侵式傳感器，將實時設備聲音訊息輸入至預先設定的故障偵測模型，利用音頻分析技術比對故障聲音特徵，檢測例如空調系統及升降機的啤令損耗、摩打軸不平衡等問題，捕捉異常噪音模式，在用戶介面上提供適當的維護建議。

另外，機電署亦開發人工智能鐵路規管巡查規劃系統，應用於鐵路規管巡查的智慧規劃，利用人工智能語言模型和演算法，分析大量鐵路事故和維修數據，識別可能對鐵路安全運作構成較高風險的地方。

智慧聲音檢測分析系統利用音頻分析技術比對故障聲音特徵，檢測不同設備的潛在問題。（發展局圖片）

虛擬建築安全助理突破傳統人工智能限制

渠務署機電工程師陳霈澄表示，部門今年研發智能創新項目「虛擬建築安全助理」協助監察工地安全。她指，系統將攝錄鏡頭當作系統「雙眼」、視覺語言模型就作為「大腦」，突破傳統人工智能系統無法理解法規和指引的限制。

她續指，系統結合影像分析及文字理解，識別工地內的危害及不安全行為，例如工人是否面向工作平台上落，並發出提醒警示予工地工作人員，提升工地安全。系統早前已於石湖墟污水處理廠試行，未來會擴展至署方轄下合適的工地試用。

渠務署：「不倒翁」機械人水流急速時可保持直立

渠務署去年亦研發「不倒翁」球形地下管道檢測機械人，協助監察河道、排水系統和污水系統狀況。渠務署工程師何嘉杰表示，以往地下管道檢測容易受水位及水流影響，「不倒翁」突破傳統限制，獨特的外形確保能於水流急速時保持直立，使管道檢測工作更有效率、更穩定；機械人的360度全方位穩定拍攝系統結合人工智能應用，組合出360度實景圖，方便工作人員日後使用電腦查看管道狀況，及時安排維修。

無人機為樓高七層或以上樓宇技術分析 一日完成報告

屋宇署屋宇測量師莫韻芝表示，部門近年主要使用無人機為樓高七層或以上的樓宇檢測外牆。無人機檢測可結合人工智能進行分析和編寫技術報告，將拍攝所得的高解度影像傳至雲端平台後，利用人工智能技術分析外牆破損位置，將欠妥部分分類及評估嚴重程度。

以一幢12層高樓宇為例，以往需要5個工作天方可完成報告，而採用人工智能一日就能完成，協助屋宇署人員更快編寫視察報告，跟進樓宇外牆的失修情況及相關執法工作，長遠希望將技術擴展至更多樓宇外牆視察工作。

屋宇署亦試行採用人工智能技，透過裝設攝影機的車輛巡視街道兩旁的招牌，快速收集招牌影像數據，並以人工智能協助識別可能有明顯危險的招牌。屋宇署會繼續發展這項人工智能技術，務求更廣泛地運用新科技以提升執法效率。

料今年稍後公布香港建築科技研究院首階段工作

發展局局長甯漢豪提到，香港建築科技研究院早前正式成立，建科院會聯同學術機構、研究院、政府部門、私人機構等合作進行研究、測試、標準制定等項目，今年稍後將公布首階段工作計劃。