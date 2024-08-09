榕樹蛾災｜發展局：暖化致朱紅毛斑蛾增加　細葉榕被食葉後已重生

近日有報道指多區樹木受朱紅毛斑蛾蟲害影響，發展局今晚（9日)社交媒體撰文指出，近年由於氣候變化，朱紅毛斑蛾的數目有所增加，蛾蟲啃食樹葉，令樹木葉片減少，外觀變差，但這不會對樹木的整體健康和結構狀況造成嚴重影響，大部份樹木都會重新長出新葉。局方展示九龍公園內一棵細葉榕（古樹名木LCSD YTM/97）於6月曾被蛾蟲啃食樹葉，不過到7月已重新長出新葉，整體健康和結構狀況未受影響。



位於九龍公園的一棵細葉榕（古樹名木LCSD YTM/97）於2024年6月曾被蛾蟲啃食樹葉。（發展局Facebook圖片）

發展局指出，昆蟲與樹木都是自然生態系統的一部分，因此榕樹與蛾蟲並存是正常現象，蛾蟲啃食樹葉令樹木葉片減少，不過大部份樹木都會重新長出新葉。局方稱，經部門實施防治措施，本港受蛾蟲影響的榕樹數目已由2021年的高峰時期超過四千多宗大幅回落至現時約一千宗。

發展局表示，樹木管理辦事處一直聯同各樹木管理部門，根據廣被國際接納的最佳作業方式－「綜合蟲害管理方法」(Integrated Pest Management, IPM)，因應蛾蟲的生命周期及習性採取針對性防治措施，務求清除蛾蟲而不損害樹木。措施包括：利用竹/草蓆、麻布袋或低黏性膠紙包裹樹幹，捕捉在樹幹上活動的幼蟲；於蛾蟲結繭期間，加強清除藏於樹皮或樹根隙縫、淺土層及落葉的蟲蛹，緩減下一階段成蟲羽化的數量。

位於九龍公園的一棵細葉榕（古樹名木LCSD YTM/97）於7月下旬重新長出新葉，發展局指整體健康和結構狀況未受影響。（發展局Facebook圖片）

局方表示，若相關措施未能有效控制蛾蟲數量，部門會謹慎考慮樹木地點、健康狀況和保育價值等因素，適當噴灑除害劑或運用土壤及樹幹注射法，幼蟲啃食樹葉後便會死亡。在施用除害劑時，部門會遵循相關工作守則及程序，以免影響環境和公眾。

局方又指，現時政府以「綜合管理方式」保育和管理樹木，即由負責管理政府設施或土地的部門護養所屬範圍內的樹木。部門日常的護養工作，或會因應各自的工作計劃和安排而有所調整，但過程中各部門均須跟隨發展局統一的規定及指引行事，有效地為其管理的樹木提供適切護養。

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該局稱，樹木辦與部門會繼續以專業的作業方式應對蛾蟲問題，定期監察蛾蟲情況，並透過由發展局常任秘書長（工務）主持的定期會議，交流相關經驗，互相借鏡、學習和協調，以提升病蟲害預防及控制措施的成效；同時亦會適時徵詢專家顧問的意見，在有需要時調整相應的病蟲害預防及控制措施。

樹木辦亦為樹藝業界、物業業主及管理人員及市民舉辦專題講座，由本地及內地專家學者分享防治蛾蟲資訊。為使公眾了解朱紅毛斑蛾對榕樹的影響及防治，樹木辦已將相關資訊供公眾查閱。