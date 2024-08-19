警司陸振中涉非禮襲擊下屬　辯方律師追問發笑　事主嚎哭斥欠專業

警司陸振中涉在殘廁3度非禮女下屬，及危駕並襲擊同袍案續審，女事主X今（19日）在區域法院繼續接受辯方盤問。辯方大律師質疑X曾遭被告侵犯，為何仍與被告共處一車，接受被告接送上下班。Ｘ稱她認為這是上司對下屬的命令，又稱曾作拒絕，但被告「死纏爛打」。律師播片追問其中一次接送時，X稱不記得最終有否上車，律師聞言發笑，X即變得激動謂：「佢(辯方大律師)已經唔係第一次....佢極度唔專業，佢無在受害人角度諗…..」然後失控嚎哭尖叫。官即休庭，並提辯方律師發問時不需有額外表情。



被告陸振中（43歲），案發時是沙頭角分區指揮官，被控3項非禮、1項危險駕駛、1項襲擊致造成身體傷害、1項有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項普通襲擊罪。控罪指，他於2022年6月22日及23日，在粉嶺聯和墟街市熟食中心2樓傷殘人士洗手間3度非禮女子X。及在同年7月15日，在粉嶺一鳴路牽晴間一樓停車場危險駕駛；襲擊X，令她造成身體傷害；及意圖導致督察蔡文浩受傷，和襲擊督察賴文顯。

被告陸振中案發時是沙頭角分區指揮官。(朱棨新攝)

防疫物資包括五彩繩

辯方大律師鄭明斌盤問X時指，非禮事件後，X於2022年6月感染新冠肺炎，被告上門送上防疫物資，包括一條「五彩繩」，被告及後解釋，該繩可保平安。X感到愕然稱：「我唔洗你保平安，你唔喺度就最平安。」

認為被告提出接送上下班是命令

X曾供稱她康復後，被告稱可開車接她上班，X因擔心被告會濫用職權會對她不利，遂讓被告接送。辯方卻指，X曾遭被告侵犯，她理應不想和被告共處一車。X指被告是沙頭角最高指揮官，並說：「我可以做到啲乜？」她認為被告提出接送是上司對下屬的命令。

X指被告死纏爛打

X續指被告身為一名已婚警司，利用其職級一步一步做出與其身份不符的事。被告聲稱接送是對康復同僚的特別安排，然後多番接送她上下班。X嘗試拒絶或避開被告，被告仍然「死纏爛打」。律師問她如何拒絶被告時，X說有次她在被告車上時，見前面的車輛有一個益生菌廣告，她便訛稱要在粉嶺交收網購益生菌，被告遂讓她在粉嶺下車。X稱她曾向被告明言不需接送，被告卻說：「你唔上車，我都唔會走。」她又曾在下班時間後留在辦公室扮工作，圖避開被告，但被告在停車場等她。她形容，坐被告的車時並不好受，戰戰兢兢。

她講及，被告同年7月5日接她下班，開車到大埔龍尾沙灘看風景。期間，被告要拍片，X當時內心咒罵對方。她其後藉詞要返家用膳，最終成功離開。

大律師鄭明斌(右)聞事主的答覆時發笑，官提醒發問時不需額外表情。(朱棨新攝)

律師追問發笑事主尖叫

辯方大律師播放於同月7日，沙頭角警署停車場的閉路電視片段，顯示X走近被告的車，之後離開。X稱被告當天表示接她下班，她到達停車場時，被告不在，她便返回辦公室。期間她遇上被告，被告著她上車。律師問X最後有否上車，X回應指不記得，律師聞言後發笑。控方質疑辯方大律師為何發笑，X亦變得情緒激動，並說：「佢(辯方大律師)已經唔係第一次....佢極度唔專業，佢無在受害人角度諗」，然後失控尖叫。法官見狀便提早午休，並提醒辯方盤問時用中性方式發問。

案件編號：DCCC 137/2023