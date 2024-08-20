大眾點評2024必吃榜｜添好運甘牌燒鵝等香港39餐廳上榜（全名單）

內地大眾點評今日（20日）公布「2024必吃榜」港澳及海外上榜食肆名單。香港共有39間餐廳上榜，較去年多3間，當中包括不少名店，例如添好運（深水埗）、甘牌燒鵝（灣仔）、華嫂冰室（觀塘）。



多位入圍的餐廳負責人表示，入榜後生意明顯有增長。華嫂冰室負責人「華嫂」表示，感受不到冰室有受同行增多而影響，有認為經營餐廳最重要「做好自己」，期望本地飲食業可以做到百花齊放。



內地大眾點評今日（20日）公布「2024必吃榜」港澳及海外上榜食肆名單，今年香港共有39間餐廳上榜。（盧翊銘攝）

大眾點評「必吃榜」自2017年來，每年會根據平台用戶評價，評選出「好吃不貴體驗佳」的優質餐廳。今年「必吃榜」首次加入「港澳及海外」為界別，及首次在內地以外城市舉行發布會。名單共有232間來自13個城市的餐廳上榜，其中香港有39間，是有最多上榜餐廳的非內地城市。

大眾點評2024必吃榜39間上榜香港食肆：

十三姨（佐敦）

添好運（深水埗）

沙嗲王（銅鑼灣)

甘牌燒鵝（灣仔）

華嫂冰室（觀塘）

定食 Doraya（尖沙咀）

得閒飲茶（太子）

正九清湯腩（油麻地）

泰面（灣仔）

炳記茶檔（大坑）

嘉樂冰廳（荃灣）

新興食家（堅尼地城）

華姐清湯腩（天后）

禾牛薈火煱館（尖沙咀）

憶食尚臘味煲仔飯（佐敦）

沾仔記（佐敦）

竺扶大班燒味（灣仔）

佳佳甜品（佐敦）

裕記燒鵝大飯店（深井）

逸東軒（佐敦）

Fiata Pizza（中環）

泰館（上環）

新贊記點心皇（旺角）

麥文記麵家（佐敦）

Mashi No Mashi（灣仔）

燒鵝大皇（深水埗）

英記麵家（西營盤）

坐忘（天后）

Pica Pica （上環)

生記粥品專家（上環）

彭慶記（跑馬地）

通達食店（油麻地）

六福菜館（西貢）

明記飯店（灣仔）

勝香園（中環）

牛魔王清湯腩咖哩惠門店（灣仔）

隨變燒烤麻辣雞煲（佐敦）

利強記北角雞蛋仔（尖沙咀）

十八座狗仔粉（荃灣）



華嫂冰室，創辦人「華嫂」表示，去年尖沙咀分店上榜後內地客增多。（盧翊銘攝）

華嫂冰室尖沙咀分店去年上榜後內地客大增 佔比達八成

擁有多間分店華嫂冰室繼去年尖沙咀分店上榜，今年有觀塘分店上榜。創辦人「華嫂」指上榜後內地客增多，單單去年上榜後已增加三成，連帶其他分店也有更多的內地客人，目前尖沙咀分店的內地客人佔比高達八成，現時「每日briefing」叫同事保持服務態度。她又提到較早前「請人好吃力」，近期有暑假工才可舒緩人手問題。

被問到如何面對競爭，「華嫂」笑言「唔覺」有競爭，指自己理念是「是好自己」，認為「做好食物大家會返嚟」。她又提到，每逢會展有展覽活動或遊客區有活動如多啦A夢展，位於尖沙咀及灣仔的分店生意都會上升，期望政府「搞多啲活動」。

西貢六福菜館馮經理指上榜後餐廳的知名度有上升，內地客有一至兩成增長。（盧翊銘攝）

西貢六福菜館經理：香港食肆有自己特色

位於西貢、主打客家菜及海鮮的六福菜館馮經理認為，上榜後餐廳的知名度有上升，內地客有一至兩成增長，認為餐廳已成為不少遊客到西貢食海鮮的首選。

被問到如何看待近年北上熱潮下，不少本地食肆表示生意受挫。馮經理指港人疫情後出遊十分正常，他亦有北上消費，但對本地飲食業仍感到樂觀，認為香港食肆有自己特色，但港人「都要食嘢」，會「返嚟消費」，餐飲業「係有得做」。被問到有人認為本港食肆晚上過早收鋪，他指自己店舖雖然10點關門，但亦不會趕客，「客人9點鐘嚟，唔通我哋10點趕佢走」；期望配合客人需要，「食飽飽，開心咁走。」

澳門的榮記牛雜負責人梁先生表示，與大眾點評合作7年，內地客有四至五成增長，又透露餐廳一直有遊客光顧，「疫情後（數量）多返」，現時佔約一至兩成。

上榜新加坡水魚湯專門店：香港餐飲業壓力蠻大，脾氣也大

太子「得閒飲茶」負責人孫先生則認為，北上熱潮對鄰近陸路口岸的食肆影響較大，對旅客旺區影響則較少。他又提到為多做生意，店舖由早上7時做到晚上11時，「要生存都要諗啲方法」，又指上榜後周末多了「拖篋客」到店。

亦有外地食肆代表到港參與頒獎禮。主打水魚湯的新加坡陳生成山瑞補品負責人陳小姐表示，對於餐廳首次得到國外認證，感到高興。被問到感得餐飲業服務態度如何，她笑言感覺「（香港餐飲業）壓力蠻大，脾氣也大」，又表示新加坡人頗注重服務態度。她提到自疫情後當地政府有不少推廣「做生意思維要改」，又認為上一代對客人「想食就來，不想食就不要來」的態度需要改變。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，為香港是最多上榜餐廳的非內地城市感到驕傲。（盧翊銘攝）

楊潤雄：展現香港「無處不美食」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，感謝大眾點評在港舉行頒奬禮，又指大眾點評一直透過推介本地景點、餐廳，讓內地遊客更認識香港。他又指，非常高興香港是最多上榜餐廳的非內地城市，對此感到驕傲，認為展示了香港美食的多元性，展現了香港是「無處不旅遊」之餘，亦是「無處不美食」的城市。