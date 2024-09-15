14歲少女跳繩運動員奪世界冠軍　月花$6000學習及出外比賽全自費

巴黎奧運剛結束，運動員每月7,130元的資助金額，自費出國比賽等議題，引起社會熱議。其實並非所有體育項目都可獲得資助，例如香港跳繩總會不是港協暨奧委會的會員，因此運動員需要開班教學賺錢及自費參加比賽，甚至部份「明日之星」因無法負擔比賽費用，失去衝出香港的機會。



在香港成為運動員不能空有能力，更需要有財力。有14歲女學生為了追夢，每月花6,000元接受跳繩及打空翻訓練，去年更自費逾3萬元到美國參賽。家長在旁補充︰「記住呢個只係一個項目嘅錢，仲有學費啦、書簿費、雜費啦，同埋其他嘢。」



14歲的王巧兒及29歲的張柏鴻在跳繩比賽中屢次獲獎，一直靠自費出外比賽。（梁鵬威攝）

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香港跳繩「世一」靠開班賺錢出國參賽

香港跳繩隊在資源匱乏的情況下，成績仍然斐然，例如在去年世界跳繩錦標賽中創造5項世界紀錄，並在今年的亞錦賽中，摘下26金34銀58銅的佳績，橫掃118面獎牌，僅次中國隊位列第二名。

現年29歲的張柏鴻過去奪獎無數，在2018年及2022年奪得世界跳繩錦標賽的男子個人冠軍。不過他的成長之路並不尋常，相對於其他運動員自小接受專業的培訓，他在中學時期只能觀看網上影片自學成才，小時候依賴家人的資助，長大後開班賺錢自費出國參賽，成為沒有花費納稅人血汗錢的「世一」。

跳繩運動員兼教練張柏鴻在2018年及2022年奪得世界跳繩錦標賽的男子個人冠軍。（梁鵬威攝）

有學員黯然放棄比賽：係要有錢先可以參加比賽

其實港隊絕有可能奪得更多獎牌，原來部份具有潛質的學員，因無法負擔出外比賽的費用，失去衝出香港的機會。張柏鴻說︰「係要有錢先可以參加比賽，之前訓練運動員，其實係有條件入選，但見到個比賽費就話︰好啦都係唔參加比賽喇。」

目前香港跳繩總會已獲得賽馬會及心臟專科學院支持，張柏鴻期望跳繩能夠日漸普及，爭取更多商業機構資助，邁向產業化，讓教練毋須身兼多職，專注培育人才。「我哋只能夠繼續畀更加多人知道，香港跳繩係好勁嘅，係有機會衝擊獎牌。」

14歲的王巧兒去年美國舉辦的世界錦標賽中，奪得30秒速度跳（16歲以下組別）的冠軍。（梁鵬威攝）

學生兼顧運動不容易︰瞓得三四個鐘又要起身返學

老將打江山為後輩鋪路之時，年輕人亦朝着夢想進發。現年14歲的王巧兒是跳繩界的明日之星，她從7歲起接觸跳繩，升中後在校內創辦跳繩學會，吸引30多名同學加入，並在去年於美國科羅拉多州舉行的世錦賽中，奪得30秒速度跳（16歲以下組別）的冠軍。

作為學生同時兼顧學習及運動並不容易，王巧兒說︰「基本上除咗返學，其他時間就係跳繩。可能返到屋企食完飯，就跳繩跳到夜晚12時，然後先慢慢做功課溫書。跟住瞓得三四個鐘又要起身返學，變咗休息時間少咗，基本上每日都係跳繩同埋返學。」

每月不止6000元訓練費 家長︰仲有學費、書簿費、雜費

除了付出汗水及時間外，金錢更是沉重負擔。王巧兒透露，每個月需花費6,000元，投入在跳繩及打空翻的訓練，家人並要自費資助她到外國參賽，以去年的世錦賽為例，不計及教練隨行的費用，僅報名費及機票等支出已近3萬元。王母在旁感嘆︰「記住呢個只係一個項目嘅錢，仲有學費啦、書簿費、雜費啦，同埋其他嘢。」

家長勇於支持追夢，王巧兒亦堅定朝着夢想進發，她期望晉升至成人組別前，在總成績的項目奪得獎牌，為香港爭光。

香港跳繩總會非港協會員不獲發資助

跳繩近年在國際成為新興的體育項目，若以香港為例，由於跳繩不限場地，初學者毋須斥巨資購買裝備，加上受惠於疫情期間限制體育處所，短片平台TikTok的廣泛傳播，近年在中小學和上班族間迅速普及。

國際跳繩聯盟在2023年成為亞洲奧林匹克理事會的臨時成員，而聯盟轄下的香港跳繩總會，早前更被邀請至巴黎奧運的城市運動公園表演。惟總會數年前申請加入港協暨奧委會，至今仍未獲准通過，因此按現行機制不獲發資助。

不過，近年港協暨奧委會成立「中國香港群眾體育聯會」，目前由12個非傳統項目的體育總會，包括香港跳繩總會所組成。雖然目前仍未能「正名」，卻算是間接認可的第一步。

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花劍運動員蔡俊彥每日僅83元「零用錢」

2022年亞運會花劍銅牌得主蔡俊彥，近日在社交平台為隊友發聲指，若以運動員每月最低資助的7,130元計算，扣減每年6次比賽的報名費、酒店及機票費用等支出，全年只餘下30,260元「零用錢」，即每月2,521元、每日僅得83元。

翻查立法會文件，其實花劍所屬的劍擊，已被歸類為A級精英體育項目，2024至25年度的資助金額為2,470萬元，僅次於單車的2,900萬元，而蔡俊彥便列入名單之中。當精英運動員生活也如此「拮据」時，那麼非精英體育項目的運動員又如何渡過？