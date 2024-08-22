電腦通訊節｜明開鑼有「$20快閃搶」優惠　參展商憂北上潮削銷情

「香港電腦通訊節2024」明日（23日，星期五）起一連四日在灣仔會展舉行，主辦方繼續推出「$20快閃搶」等優惠，首300名入場市民更可選購「激安」產品。今年的特設互動體驗區亦設有全新「AI PC Zone」體驗區，讓市民體驗AI應用產品。



有參展商負責人表示，擔心北上消費潮會影響銷情，但相信電腦節有其獨特性，加上其產品具品質保證，故仍感樂觀；亦有參展商期望今屆銷量會有最少10%升幅，籲市民支持本地經濟。



「香港電腦通訊節2024」明日（23日）起一連四日在灣仔會展舉行。（鄭子峰攝）

三大優惠：快閃搶、現金禮券、震撼「激安」產品

今年票價為35元，由早上10時開始入場；參展商數目約300間，展位數量擴展至800個。今年繼續有「$20快閃搶」活動，為期4天的電腦節中，主辦方會以快閃、毫無預兆的方式，推出20份定價為20元的電子產品予顧客搶購，品牌包括Acer、Linksys、Samsung等牌子產品。

主辦方亦繼續推出「我賞．你賺．人人消費」大會現金禮券計劃，總值達300萬元。每位購票入場人士可獲贈一張幸運卡，禮券面值分別為10元至500元不等，顧客可在場內已參與的攤位使用，使用數目不限。

大會向參展商收集優惠商品，於展覽首日推出不同類形的震撼優惠「激安」產品。首300名入場市民會獲發「號碼籌」，只要在指定時間在會場內消費滿200元，並前往指定「排隊區」登記，即可選購一件心水「激安」產品。

「香港電腦通訊節2024」明日（23日）起一連四日在灣仔會展舉行。（鄭子峰攝）

旅客特價優惠、網紅「達哥」將現身示範打「街霸」

旅客可在Hall 1C大堂遊客中心以特價10元購票；首1,000名於遊客中心登記的旅客，將獲贈價值100元的大會禮券，同時設有特快購票通道。

打機界網紅「達哥」和「Patrick C」，將會分別於8月24日和25日在主舞台表演《Street Fighter 6》(街頭霸王 6）和《Call of Duty Morden Warfare III》兩款熱爆遊戲。

Lenovo香港消費者業務產品主管陸家豪稱，對今屆電腦節銷情有信心。（鄭子峰攝）

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增設AI PC Zone互動體驗區

今年的特設互動體驗區設有全新「AI PC Zone」體驗區，品牌如Acer、Microsoft等將展示AI應用示範和體驗，涵蓋電腦視覺、機器學習等。大會亦邀請到Nvdia和ASUS代表解說AI技術在設計領域的最新發展。

Lenovo今年推出全新型號「AI PC」；而電腦節將會有商品推出六折優惠，另附送不同產品。香港消費者業務產品主管陸家豪稱，對今屆電腦節銷情有信心，因為對上一次高峰是2020年8月，相信4年後不少市民會換購新電腦，加上近年興起AI熱潮，希望今年會有雙位數字的升幅。

有參展商希望藉着新產品和遊戲吸引人流。（鄭子峰攝）

攤檔擔心北上消費影響銷情 但相信電腦節具獨特性

Kioxia推出全港首發2TB記憶卡，原價2,888元，會場優惠價為1,980元，每日限售五張。攤位亦設置遊戲，入場人士可贏得1元拍賣品優惠。負責人嚴小姐稱，希望藉着新產品和遊戲吸引更多人流。她坦言擔心北上消費潮會影響銷情，但相信電腦節有其獨特性，加上其品牌為快閃記憶體製造商，具品質保證，故仍感樂觀。

TP Link推出全球首款輕觸式Wifi 7路由器，在電腦節選購的市民可獲贈額外產品，另外推出不同優惠產品。負責人黎先生期望今屆銷量會有最少10%升幅，希望市民支持本地經濟。被問到會否擔心北上消費會影響銷情？他指其產品主要為香港消費者而製，較容易安裝，而且保養期更長。

TP Link推負責人黎先生說，期望今屆銷量會有最少10%升幅，希望市民支持本地經濟。

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「香港電腦通訊節2024」

日期：8月23日至26日（星期五至一）

時間：8月23日至25日 10:00-21:30

8月26日 10:00-18:00

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