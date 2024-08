精神健康｜「打工仔」工作壓力爆煲　揭80%受訪者「心靈缺乏」

現今社會,打工仔面對著多重壓力,從養家糊口到供書供樓,排山倒海的經濟壓力令「打工仔」在職場上只好「頂硬上」!根據AXA安盛的最新調查¹,高達72%的受訪者在過去一年中感到中度至重度壓力,僅不到四成能在工作與生活間取得平衡。究竟打工仔面對的壓力來源是什麼?上班族又可以如何排解?



打工壓力來自哪裡?工時長、職場人際關係令身心俱疲

「打工仔」每天的職場生活,工時長、食無定時、頻繁加班已成常態,加上人際關係、工作績效、職場文化等因素,可能衍生情緒困擾。這些壓力不僅影響心理健康,更會牽連眼睛健康。《EPMA Journal》的一項研究指出²,長期受壓導致皮質醇水平升高,令視力下降。因長時間注視電子螢幕,眼睛乾澀、疲倦等問題更是屢見不鮮。

香港「打工仔」工作壓力大,導致身心俱疲。(圖片:Shutterstock)

重塑價值觀 尋回內心平靜 重拾生活熱情

相信每位在職場打拼的人都渴望能享受無憂無慮的生活,投身於自己喜愛的事業。殘酷的現實往往令「打工仔」迫於生計壓力,忽略自身內心需求,勉強自己過上不屬於自己的人生,讓「生活」變成只是「生存」。

然而,生活並非只關乎物質豐富,心靈富足同樣重要。「打工仔」在職場奮鬥的同時,應重視自身心理健康,重新審視個人價值觀和生活目標,調整心態以應對挑戰,才能追求更高質素的生活。

身心靈健康不容忽視 從平衡中尋找出路

與其讓壓力堆積,不如善用空餘時間,減少倚賴電子產品,除了保護雙眼免受藍光傷害,更可遠離負能量,讓身心得到真正放鬆。如有需要使用,建議遵循「20-20-20」法則,即每隔20分鐘休息片刻,遠望20公呎以外事物,舒緩眼睛疲勞。另外,亦可趁假日多親近大自然,呼吸新鮮空氣,為身心靈重新充電,回復平衡。

每個人都有不同年齡階段的壓力,關鍵在於如何應對。我們無法改變現狀,卻可以調整心態,掌握生活智慧,關顧自身情緒和健康。當壓力持續影響生活、工作和人際關係時,應及時尋求專業心理輔導。

