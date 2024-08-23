精神健康｜「打工仔」工作壓力爆煲　揭80%受訪者「心靈缺乏」

現今社會，打工仔面對著多重壓力，從養家糊口到供書供樓，排山倒海的經濟壓力令「打工仔」在職場上只好「頂硬上」！根據AXA安盛的最新調查¹，高達72%的受訪者在過去一年中感到中度至重度壓力，僅不到四成能在工作與生活間取得平衡。究竟打工仔面對的壓力來源是什麼？上班族又可以如何排解？



打工壓力來自哪裡？工時長、職場人際關係令身心俱疲

「打工仔」每天的職場生活，工時長、食無定時、頻繁加班已成常態，加上人際關係、工作績效、職場文化等因素，可能衍生情緒困擾。這些壓力不僅影響心理健康，更會牽連眼睛健康。《EPMA Journal》的一項研究指出²，長期受壓導致皮質醇水平升高，令視力下降。因長時間注視電子螢幕，眼睛乾澀、疲倦等問題更是屢見不鮮。

香港「打工仔」工作壓力大，導致身心俱疲。（圖片：Shutterstock）

重塑價值觀 尋回內心平靜 重拾生活熱情

相信每位在職場打拼的人都渴望能享受無憂無慮的生活，投身於自己喜愛的事業。殘酷的現實往往令「打工仔」迫於生計壓力，忽略自身內心需求，勉強自己過上不屬於自己的人生，讓「生活」變成只是「生存」。

然而，生活並非只關乎物質豐富，心靈富足同樣重要。「打工仔」在職場奮鬥的同時，應重視自身心理健康，重新審視個人價值觀和生活目標，調整心態以應對挑戰，才能追求更高質素的生活。

身心靈健康不容忽視 從平衡中尋找出路

與其讓壓力堆積，不如善用空餘時間，減少倚賴電子產品，除了保護雙眼免受藍光傷害，更可遠離負能量，讓身心得到真正放鬆。如有需要使用，建議遵循「20-20-20」法則，即每隔20分鐘休息片刻，遠望20公呎以外事物，舒緩眼睛疲勞。另外，亦可趁假日多親近大自然，呼吸新鮮空氣，為身心靈重新充電，回復平衡。

每個人都有不同年齡階段的壓力，關鍵在於如何應對。我們無法改變現狀，卻可以調整心態，掌握生活智慧，關顧自身情緒和健康。當壓力持續影響生活、工作和人際關係時，應及時尋求專業心理輔導。

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¹ AXA安盛研究指每五名香港人有一人感覺心靈豐盛. (n.d.). https://www.axa.com.hk/zh/article/axa-mind-health-study-2023

² Sabel, B. A., Wang, J., Cárdenas-Morales, L., Faiq, M., & Heim, C. (2018). Mental stress as consequence and cause of vision loss: the dawn of psychosomatic ophthalmology for preventive and personalized medicine. The EPMA journal, 9(2), 133–160. https://doi.org/10.1007/s13167-018-0136-8