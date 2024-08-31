今日新聞8分鐘｜國泰客機引擎現火光｜全紅嬋萌爆呻冇得去買公仔

涉發布城大教授虛假遺言及放悼念燈箱 警國安處拘捕2男女涉煽動

消息指，警務處國家安全處拘捕1男1女，分別涉嫌就最近一宗自殺事件發布死者的虛假遺言，以及涉嫌持續在多個地方放置所謂悼念燈箱，內容均涉煽動他人引起對中央及香港特區政府憎恨。據了解，該事件為日前59歲香港城市大學建築學及土木工程學系教授李衍樺於九龍塘站墮軌輕生。

女總督察葉文儀大鬧醫院 醉酒不檢罪成 官斥令警隊蒙羞准緩刑

女總督察涉休班期間在醫院醉酒鬧事，大吵大鬧，並向到場警員稱「你吔咁樣樣對自己人？」又當眾拉扯一名高級警司的褲袋，從而被票控一項醉酒時在公眾地方行為不檢罪，裁判官覃有方今（30日）在沙田法院裁決時指，女總督察案發時情緒不穩，行為挑釁，一時講警察術語，一時又講日文，認為她受酒精影響，並質疑為何控方不控更重罪名，裁定被告傳票的罪名成立。法官判刑時又指，女總督察的行為令警隊蒙羞，損害警隊形象，判她監禁15天，緩刑兩年。辯方庭外透露，將會上訴。

港女大腿綁滿6支茅台僵硬「慢步」 日內多次進出澳門遭海關查獲

澳門海關昨日（29日）公布，破獲一宗香港居民偷運茅台酒入境案。事發於周三（28日）傍晚，一名50歲香港女子多次出入澳門關閘口岸，期間動作僵硬、步履緩慢，引起人員懷疑。人員截查後，發現她大腿綑綁6枝茅台酒，價值逾1萬澳門元。疑犯被澳門當局起訴。

全紅嬋施展水花消失術 妙答爆金句：香港哪都很好玩 但還沒玩過

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早（31日）有兩場示範表演，其中在維多利亞公園游泳池進行跳水及游泳運動項目示範，巴黎奧運女子單人、雙人10米跳台冠軍全紅嬋更與國家隊隊友在10米台跳出多種「鬼馬」示範。

被問及在香港跳水感覺如何，全紅嬋直言「我覺得很好玩！」再被問及來香港最好玩是甚麼，全紅嬋指「都好玩、哪都好玩！」不過，主持問「你有去玩過嗎？」，全紅嬋則表示「還沒有」。對話引來全場爆笑。

全紅嬋訪問｜未有機會在港購物買公仔 臨別預祝港人：中秋快樂

國家奧運健兒代表團今日（31日）訪港最後一天，下午將出發往澳門繼續行程。人氣王、國家隊跳水金牌得主全紅嬋下午見傳媒時繼續有活潑回應，被問到有否在港購物時，她笑言：「沒有，因為不準出去」。全紅嬋透露這幾天沒時間買公仔，臨別前又預祝香港人中秋節快樂，下文將詳細列出記者會中的妙問妙答。

國家隊示範足本重溫｜馬龍與女觀眾切磋 陳夢「手把手」指導

巴黎奧運國家隊代表團展開訪港最後一日行程，今早（31日）有兩場示範表現，其中在灣仔伊利沙伯體育館，安排羽毛球、體操及乒乓球運動項目示範。國家隊馬龍「對戰」港隊黃鎮廷環節，引起現場觀眾起哄。另外，有女觀眾獲抽中與馬龍切磋，由於不懂打乒乓球，獲陳夢「手把手」指導，亦成為全場焦點。

有片｜柴灣壽星仔駕車 猛撞前方切線的士 的士捱撞擱欄釀2傷

柴灣發生車禍。今日（31日）凌晨零時許，一輛載客的士沿柴灣道左線往小西灣方向行駛，途經柴灣市政大廈時，67歲朱姓的士司機見到前方有巴士，於是切向右線，懷疑尾隨私家車收掣不及，的士被尾隨私家車猛撞，失控掃向路中鐵欄，擱在欄杆上方。涉事的士及私家車分別車尾和車頭損毀上。

國泰客機引擎高雄現火光｜國泰﹕無人受傷 乘客轉乘同日其他航班

台媒報道，高雄機場一架國泰航空CX431班機，原訂今早（31日）11時20分起飛往香港，但疑因引擎故障傳出，導致後續滑回22號登機門。網上有影片可見該客機在跑道滑行準備起飛時，右邊引擎出現火光。國泰航空表示，CX431班機原定於8月31日上午11時20分從高雄出發飛往香港，在跑道準備起飛時引擎出現技術問題，需要終止起飛返回停機坪，事件中沒有乘客及機組人員受傷。

珊珊颱風｜航班冒風雨降落福岡 機內劇烈搖晃嚇壞乘客片段曝光

珊珊颱風於8月29日上午登陸日本九州鹿兒島縣薩摩川內市附近 ，強風暴雨侵襲九州各地。

杭州河流「一夜染紅」極詭異 民眾驚慌報警 政府：污染指數正常

清澈河水一夕之間變紅了！