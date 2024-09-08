高齡懷孕不用怕　平安產子有辦法

懷孕誕下新生命，無疑是一件喜樂之事。不過不少女士打算生育，但自覺年歲漸長，擔心成為「高齡產婦」而卻步。事實上，隨著人類平均壽命增加，社會風氣趨向晚婚，不難留意到婦女初次懷孕的年齡有所延後。大眾毋須對「高齡」一詞過度擔心，懷孕前後做好婦產科檢查及遵從醫囑，有助安全度過孕期。



撰文：醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒



醫善同行醫學顧問、婦產科專科醫生李文軒

何謂「高齡產婦」？目前或沒有絕對、統一的定義。留意到不少計劃懷孕的婦女都擔心自己步入三十五歲或以上，就會成為高齡產婦，難以成孕及分娩。事實上，無論幾多歲懷孕都有風險，只是風險會隨年齡累計增加。三十多歲的孕婦在孕期面對的風險，自然較廿多歲的為高；四十多歲的孕婦風險，又會相應較高。

相較以特定年歲去理解「高齡產婦」一詞，或者以「較難懷孕」及「孕期風險增加」兩方面去解釋更佳。的確，懷孕總是「越後生越好」，當中的「好」是指精子、卵子及基因的質素，令孕期風險較少。精子、卵子及基因會隨著年齡增長而質素下降，舉例卵子於子宮着床機會會減少、基因變異的風險有所增加（例如唐氏綜合症是基因變異而出現的疾病之一），胎兒亦較易有結構發育問題。

大眾毋須對「高齡」一詞過度擔心，懷孕前後做好婦產科檢查及遵從醫囑，有助安全度過孕期。（GettyImages／視覺中國）

所以年齡漸長的婦女，成孕機會會漸少，懷孕後出現孕期疾病（例如妊娠糖尿病及妊娠毒血症等）的機會上升，流產風險亦會增加。而三十五歲或以上的產婦屬於懷孕風險較高，但毋須過分擔心。

當有準備懷孕或意外懷孕的婦女，因考慮高齡而該不該生育時，個別年齡不該成為最大考慮。高齡生育不代表胎兒及產婦一定會有問題。我們要理解的只是年紀愈大的產婦，面對的孕期風險會有所增加。

至於將孕期風險減到最低，為懷孕婦女提供專業支援及排解疑難，就是婦產科醫生主要任務。一般來說，孕婦於約四十周的孕期內會定期接受產檢，基本會檢查產婦血壓，尿蛋白、尿糖及胎兒心跳、位置等等。其他檢查則包括會以結構超聲波檢查胎兒、唐氏綜合症篩查、妊娠糖尿病及妊娠毒血症檢查等等。高齡產婦需要接受的產檢與上述大同小異，只是因應年紀會被視為高風險人士，須格外注意；若出現孕期疾病的癥兆就能及早警覺，提早管控病情。

以妊娠糖尿病為例，年齡較大的產婦為高風險人士，醫生會緊貼留意產婦的血糖情況（大多是尿糖）。一旦發現異常，就會檢查胎兒大小及羊水情況，再有需要就會進行（俗稱「飲糖水」）妊娠糖尿檢測。同時會提醒產婦遵從醫囑，嚴格管控飲食，有助減低胎死腹中或流產的機會。

在孕期前後保持良好體魄及生活習慣，不煙不酒，定期產檢及緊遵醫囑，有助安全產子，迎來小生命。(Getty Image)

臨床經驗上，留意到婦女初次懷孕的年齡有所延後，或許因為每位婦女對於合適的懷孕時機、生涯規劃及考慮各有不同。不少前來求診的孕婦大多是三十多歲，四十歲或以上亦不罕見。筆者過往在外國執業時，更是有一個案是年屆六十的外國婦女即使已經收經，但在當地法規容許下，依靠外借卵子及精子的方法成功懷孕，在醫生及荷爾蒙藥物的幫助下，最終順利誕下麟兒。

婦女即使高齡懷孕，亦無須過度擔心。建議在孕期前後保持良好體魄及生活習慣，不煙不酒，定期產檢及緊遵醫囑，有助安全產子，迎來小生命。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

