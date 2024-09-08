舒適堡結業︱健身中心疫情後再現倒閉潮　消費者自保簡單一招就夠

在香港經營38年的連鎖健身中心舒適堡（Physical）暫時結業，Pure Fitness亦因中環店欠租傳陷財困，就算舒適堡之後宣布成立新公司、在灣仔分店原址（灣仔駱克道175至191 號京城大廈）重開，業內兩大龍頭的窘況難以消除消費者對光顧健身中心服務的疑慮。

事實上由2010年開始，從瑜伽到健身中心每隔數年便會出現一次結業潮，為免招致損失，消費者對任何預繳式服務必須保持高度警覺。



有38年歷史的舒適堡Physical健身中心9月6日起暫時全線結業，太古康怡分店，有路經市民窺探內部情況。(廖雁雄攝)

香港著名瑜伽／健身中心倒閉事件：

舒適堡（Physical）／*2024年

Urbain Fitness／2024年

Fitness First／2022年

Goji Studios／2021年

California Fitness／2016年

Living Yoga／2011年

Planet Yoga／2010年

Yoga Yoga ／2010年



*暫時結業，新公司在灣仔分店原址重開。



California倒閉最轟動 疫情後結業潮再現

連鎖健身中心結業，最轟動一宗首推本港昔日健身市場龍頭的California Fitness，1996年開業，曾擴充至9間分店，而且店舖基本上全部位於市中心黃金地段，分店平均面積逾3萬呎，一度是中環、灣仔白領「身份象徵」，單是活躍會員已逾10萬。

當年苦主不少，可是California結業後，市民無減對健身的熱愛，又有另一批健身中心冒起，到新冠疫情來襲，又迎來一波倒閉潮。2021年先是有4間分店的Goji Studios，2022年是有8間分店的Fitness First，數月前輪到位於北角的Urbain Fitness，今次連本港擁有14間分店的舒適堡也難逃厄運，而在此之前，另一大型連鎖店Pure Fitness，亦因中環店欠租傳陷財困。

加州健身中心（California Fitness）2016年突然結業，有會員「碌卡」預繳過百萬元課程費用。（資料圖片/梁鵬威攝）

消費者如何自保？

既然瑜伽和健身中心結業潮「老是常出現」，到底熱愛健身和運動的消費者，可如何保障自己？一個最簡單的辦法，就是盡量避免購買預繳式服務。這個做法看似「斬腳趾避沙蟲」，卻是最有效避過預繳式消費陷阱的方法。

消費者委員會（消委會）早在2016年已曾撰文指，「商戶經常以『買得多、慳得多』或『限時優惠』作招徠，吸引顧客預繳大筆款項，購買美容或健身課程」，範圍不限於健身或運動服務，「由傳統的禮券、餅卡，以至美容療程、健身會籍，消費者需預先繳付的金額，小則幾百，多至幾十萬元亦不罕見。」

以2016年突然清盤結業的California Fitness為例，消委會指接獲逾千宗投訴，涉及總值逾2737萬，平均每名投訴人損失近25000元，當中不乏預繳了6至8年會籍的苦主，甚至有會員「碌卡」預繳過百萬元課程費用，當中只得1宗能成功獲得退款。

必須留意的是，預繳式消費模式下，消費者已預付未使用服務的金錢，當相關公司結業時，賠償的順序卻無優先權可言——消費者作為無抵押債權人，賠償順序不及銀行等有抵押品的債權人，換言之消費者在付出金錢後連最起碼的保障也得不到。因此消費者無論任何時候都應抗拒預繳式消費誘惑，別因「貪平」而因小失大。

荃灣西的這間康文署健身室，因豪華程度曾成為話題。（康文署）

健身市場經營模式改變

事實上，疫情後健身中心的經營模式已有不少轉變，例如市場出現不少全日24小時運作的新式健身中心，大都採取每個月自動從信用卡扣款，而不是一次性預繳的消費模式，就算健身中心不幸倒閉，損失也可大大減少。不過也要留意的是，就算宣傳時說明是「不受合約束縛」，提前結束合約或只簽一個月、三個月的短期合約，計劃價格或相對昂貴。

由於這也非毫無破綻的萬全之法，不想招致無謂損失，不妨善用康文署全港86間健身室，月費只需180元，全日制學生、60歲或以上的長者、殘疾人士及其同行照料者可獲半費優惠，還可選擇按次付費，繁忙時間每小時14元，非繁忙時間每小時 13元。

康文署全港86間健身室

當然康文署健身室的「最大門檻」，是要先參加康文署舉辦的「正確使用健身室設施簡介會」並通過測試，或是參加康文署由2006年5月或以後舉辦的「器械健體訓練班」，且出席率達八成或以上。由於席位不多又十分搶手，所以不少人在嘗試數次不成功後便會氣餒，因此放棄或是光顧坊間的健身室。

康文署86間健身室地址