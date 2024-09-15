秋天行山小心毒蛇　一文睇清應急之法

每年秋天是本港出現蛇咬個案的高峰期，皆因不少行山愛好者紛紛出動登山遠足，沿途路經草叢或陰暗處，一不留神，易遭蛇咬。以下淺談三種急症室個案常見的毒蛇品種，亦提醒若不幸被蛇噬咬，首要是盡量不要跑動，盡快求醫。期間更不宜走近毒蛇以圖拍照及捉拿，以免再度受襲。



撰文：醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基



醫善同行醫學顧問、急症科專科醫生劉啟基

本港蛇類平時居於山林郊野，藏身草叢及陰暗處，大多不會主動攻擊人類。據臨床經驗，因蛇咬前來急症室求醫的，大多是行山人士及本身居住鄉郊或山邊的人士。急症室常見的毒蛇品種大致如下：

蛇咬屬急症室內常見的個案。若不想「去行山」變成「去醫院」，當步入鄉郊地區、漫步山林之際，盡量避行草叢或陰暗處。亦建議黑暗時帶備電筒探清前路，觀察蛇蹤。（GettyImages／視覺中國）

（一）青竹蛇。屬蝰蛇科，蛇頭呈三角形，背呈亮綠色，蛇腹米黃或淺綠，尾背部為紅色，雄性兩側有白色線，常藏身於草叢之中而難被發現。被其咬後傷處會出現明顯紅痛，瘀腫，化驗傷者血液可能發現凝血病、血小版減少症及去纖維蛋白原。

（二）中華眼鏡蛇。屬眼鏡蛇科，蛇身多呈棕黑或灰色，因頭頸在受驚時呈「飯鏟」狀，項有眼鏡斑紋，所以又名「飯鏟頭」、「眼鏡蛇」。在日間及夜間都有咬傷個案，約七成發生在白晝。入夜後，因色調深而難以察覺其存在。其毒素會令傷者患處麻痺，組織腫痛然後壞死，即所謂「爛肉」。筆者曾診治一名青少年，其於鯉魚門魔魚山遇到眼鏡蛇，伸手捉蛇時被咬，雖盡快送院後獲注射抗蛇毒血清，但隨後食指指頭發黑，組織壞死，最終需要切除部份食指。另外，本地有記載此類蛇可由毒牙噴出毒液，以襲擊傷者眼睛作自我保護。

（三）：銀環蛇。又稱銀腳帶。同屬眼鏡蛇科，蛇身有黑白分明的環狀花紋。被咬後的傷口表面不會流血腫痛，但其毒素卻會影響神經系統，傷者會頭暈、嘔吐、肌肉無力，眼皮下垂、視力失常、聲音沙啞，更嚴重可影響呼吸、抽搐發作、昏迷、低血鈉等，帶來致命風險。



當有人不幸遭毒蛇噬咬，身邊人可為其盡快報警求助，而傷者在等待救援期間，可將傷肢放於心臟高度以下，盡量不要跑動，停止活動，以緩減毒素經淋巴及血液擴散全身。旁人如有生理鹽水或消毒藥水，可簡單清潔傷者患處；如有紗布及繃帶，亦可輕輕固定傷者傷肢。但須切記不要紮緊傷肢，因為紮緊反會令傷者患處毒性加劇，增加筋膜室症候群及壞死機率 。

當有人不幸遭毒蛇噬咬，身邊人可為其盡快報警求助，而傷者在等待救援期間，可將傷肢放於心臟高度以下，盡量不要跑動，停止活動，以緩減毒素經淋巴及血液擴散全身。。（示意圖 / vcg）

坊間有些迷思認為蛇咬令傷口紅腫，望以冰敷按摩作減輕疼痛，甚至是「啜血」於傷處吸出毒素，以圖紓緩癥狀。事實上，蛇咬傷口不宜冰敷，因為冰敷令血管收縮，令毒液擴散，按摩亦有類似不良作用。而啜血取毒更是徒勞無功。當蛇牙咬破皮肉後，毒液會恍如打針一樣被注射入皮膚組織及肌肉內。用口啜吸不但無法吸出已滲入皮肉的毒液，更有機會令口腔細菌入侵傷處，造成細菌感染。

被蛇咬後，盡快送院是為上策。不少傷者被蛇咬後，試圖自行或拜託他人近距離用手機拍下蛇貌，甚或活捉或殺死毒蛇。其實，這只會更容易刺激毒蛇發動攻擊，結果「咬多幾啖」，傷上加傷。

雖然，拍下「兇蛇」外貌，或有助醫生作出判斷，但亦無需以身犯險，可以較遠的安全距離下拍照紀錄蛇的外型。即使未能拍照，醫生也可憑臨床觀察傷者反應、傷口狀況、傷者所形容的蛇身顏色及花紋特徵，大致能猜測毒蛇品種，從而決定是否處方相應的抗蛇毒血清。

有時候，傷者被蛇咬的徵狀輕微，或蛇的品種屬低毒性（如游蛇），未必需要注射抗蛇毒血清，亦宜留院觀察，服用抗生素及打破傷風針（即使注射了抗蛇毒血清，同樣需要），並消毒傷口以避免細菌感染。

蛇咬屬急症室內常見的個案。若不想「去行山」變成「去醫院」，當步入鄉郊地區、漫步山林之際，盡量避行草叢或陰暗處。亦建議黑暗時帶備電筒探清前路，觀察蛇蹤；同時用行山仗掃視前路，「打草驚蛇」，避免步近毒蛇而不自知。

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