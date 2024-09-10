聯合醫院外勞抗議後即晚遭解僱　發展局介入稱僱主已澄清不會解僱

聯合醫院重建項目工程地盤外，昨日（9日）有30多及外勞抗議，指其管理公司不止徵收中介服務費，更巧立名目向他們收不同費用，如水電費、車費、衛生費等。至昨日晚上，工會再在社交平台撰文指，所有從事坭水的外勞收到管理公司通知停止僱用，按照香港勞工法例作賠償，同時要求工人即時搬離宿舍。



發展局今午（10日）表示，昨晚知悉事件後，隨即介入，並一直與相關部門包括醫務衛生局及醫院管理局、勞工處、建造業總工會、及有關工程的總承建商溝通。



建造業再有外勞稱遭管理公司徵收中介服務費及不同費用，9月9日在基督教聯合醫院擴建工程地盤外，有30多名從事坭水的外勞抗議。（香港建造業總工會FB）

30多名從事坭水的外勞昨日早上在聯合醫院重建項目工程地盤外抗議，稱遭管理公司濫收費用，及後香港建造業總工會到場協助。工會曾派員到場與涉事外勞、管理公司、大判進行斡旋。

至昨日晚上，工會再在社交平台撰文指，管理公司昨晚通知停止僱用所有外勞坭水工，按照香港勞工法例作賠償，同時要求工人即時搬離宿舍。工會即晚與發展局及勞福局溝通，相關政府部門及時跟進協調大判及二判向工友澄清事件。工會續稱，權益團隊今早已派員，到深圳實地了解工友情況及協助調停。

工會在9月9日晚上再在社交平台撰文指，管理公司昨晚通知停止僱用所有外勞坭水工，按照香港勞工法例作賠償，同時要求工人即時搬離宿舍。（香港建造業總工會FB）

發展局至今午在社交平台撰文表示，昨晚接獲建造業總工會訊息，指昨日在聯合醫院重建項目工程地盤外抗議的外勞可能遭解僱，已隨即介入，聯絡總承建商責成其查究及妥善處理，保障輸入勞工的權益。

局方在晚上已知悉總承建商及分包商已向該批外勞澄清其不會被解僱，並在今早再次作出有關承諾。

建造業再有外勞稱遭管理公司徵收中介服務費及不同費用，9月9日在基督教聯合醫院擴建工程地盤外，有30多名從事坭水的外勞抗議。（香港建造業總工會FB）

發展局指，就事件一直與相關部門包括醫務衛生局及醫院管理局、勞工處、建造業總工會和有關工程的總承建商溝通。

局方與相關部門已要求總承建商必須嚴格監督其分包商僱主，審慎處理勞工保障事宜，確保沒有任何外勞權益被剝削，尤其輸入勞工就其權益作出舉報時，不應被解僱或面對任何形式的處罰。

發展局也強調，當局絕不姑息剝削勞工權益事件。就近日有外勞及工會作出舉報，勞工處聯同警方及廉政公署等執法部門進行調查，發展局作為建造業輸入勞工計劃審批方，亦會督促有關承建商履責。政府、工會及承建商也會繼續保持緊密聯繫，防止輸入勞工計劃被濫用。

建造業再有外勞稱遭管理公司徵收中介服務費及不同費用，9月9日在基督教聯合醫院擴建工程地盤外，有30多名從事坭水的外勞抗議。（香港建造業總工會FB）

30多名從事坭水的外勞昨日早上在聯合醫院重建項目工程地盤外抗議，稱遭管理公司濫收費用，香港建造業總工會曾派員到場協助。醫管局及勞工處事後分別發稿及回覆指關注事件。其中醫管局更提到，已立即責成總承建商須盡快與分判商妥善處理有關勞資糾紛，確保分判商按照勞工合約解決事件，並已要求總承建商詳細調查事件後，向醫管局提交報告。