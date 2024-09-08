47人案．求情四｜林景楠稱受渲染間接成亂港分子　何桂藍無求情

民主派47人初選案，45名串謀顛覆國家政權罪成，最後一批被告，已於9月初完成求情，他們主要是來自新界東選區，亦有數人經歷審訊，在審訊時曾出庭自辯否認指控的何桂藍，並無作出求情。至於開審前已認罪的公民黨前黨魁楊岳橋，除了表示對他當時的言行感後悔外，亦對他令其他黨員受牽連感抱歉；另一名在開審前才認罪被告林景楠則稱，經反思後認為當時幼稚愚蠢，又發現自己和很多香港人一樣，一直受海外勢力或傳媒渲染，間接成為反中亂港分子。林又稱有錄口供及出庭作證，希望能獲一半減刑。



楊岳橋對當時的言行感到後悔

案發時為公民黨黨魁的楊岳穚，求情時稱他曾隨家人移民加拿大，在當地完成大學課程後，在北京大學攻讀碩士課程，2008年在港成為大律師。他從政時立場不激進，2015年起擔任立法會議員，期間沒有阻礙政府施政。

他在求情信指，他當時任公民黨黨魁，但沒有就謀劃採取進一步行動。他曾於記者會表示會否決預算案，但此舉並非違法。炧在黨內議員的資歷屬淺，他只負責替黨發言，而非推手。楊對當時的言論感後悔，亦嵮其他黨員受牽連而致歉。但楊稱他已退黨，不再從政，不會再重犯，認為他屬判刑級別的第二級「積極參加者」。

劉頴匡女友撰信指劉已改變

劉穎匡並律師，劉稱盟起參選立法會，是想為2019年被捕的示威者發聲，無差別否決預算案並非其重點。他又稱因戴耀廷指初選是安全計劃，他才參與。劉認為他只屬判刑三級制的第二級別「積極參加者」。他沒有轉發《墨落無悔》，亦沒有要求他人簽署。他有出席抗爭派記者會，但沒有發言。

劉的女友亦有為他撰求情信，指劉出身基層，並有天資和才能，大可成為律師或教師，過安穩生活，但劉出於對香港民主化的追求，有志從政，卻因而身陷囹圄，人生最黃金的時期都在獄中渡過。黃稱與劉相識十年，指劉已不再是天真少年，不會再妄想能投身政治，改變社會，現只希望盡快重獲自由。劉指其女友見證其改變。

鄒家成強調只是反對不公義制度

鄒家成求情時透露，他15歲時喪父，自此立志成為護士。同年他參加7.1遊行，自此參與公民運動。他至今仍然相信民主和公義，希望香港可成為最好的地方。鄒又強調他不是案中主要人物，沒有提供真正協助，屬第二級別的「積極參加者」。對於被視為激進派，鄒認為這看法嚴苛，強調他不是反中，只是反對不公義的制度。鄒案發時年輕、不成熟，除了本案又犯上7.1衝擊立法會案，皆因他認為《基本法》未能在港恰當實施，他在衝擊立會案已被判囚逾5年。

呂智恆參選想向政府施壓

任社工的呂智恆在求情信稱，他來自破碎家庭，居於寄養家庭，長大後想成為社工。案發時打算向政府施壓，迫政府回應訴求，才參加涉案謀劃。現已知錯，並深感後悔，本案亦令他失去社工資格。

呂又指他對制度作出的批評，在初選中屬必需，又稱他在案中的角色輕微，僅提供協助，應屬刑罰三級制中的第三類別「其他參加者」。

林景楠認為是中了其他國家的計謀

林景楠求情信透露，他原本不認罪，等候審訊期間，明白參加初選時非常幼稚愚蠢，初選不會令香港變好，只會令社會更撕裂，甚至危害國安。他參選時以為可令特首下台，是中了其他國家的計謀。他是黃色經濟圈的領頭者，需對社會撕裂負上責任。林又稱，聽到國家主席習近平於2022年7月1日的講話，深切反思過去所做的一切，並修讀國安課程，發現自己和很多港人一樣，一直受海外勢力或傳媒渲染，間接成為反中亂港分子。

林強調他沒有組織初選，也沒有出席協調會議，較遲才加入，屬第三類別「其他參加者」。林曾為控方錄取兩份「無損權益供詞」，亦在案中作供並指證同謀者，要求法庭給予他一半的刑期扣減。

陳志全稱他在案中參與程度有限

人民力量前主席陳志全求情指，他雖然有簽署《墨落無悔》聲明，但不是組織者，他沒有出席協調會，參與程度有限，認為只屬第二級別的「積極參加者」。陳又提到他任立法會議員時，盡責勤奮，替性小眾爭取權益。陳的胞妹和伴侶在求情信均指陳是孝順仔及關愛的伴侶。

林卓廷稱對無差別否決預算案不感興趣

林卓廷求情指他是傳統民主派，立場不激進，和政府合作。他多年來推動反圍標，喚起公眾關注，對無差別否決預算案不感興趣，其代表亦曾在協調會議反對這建議。林在案件的參與非常有限，他沒有簽署《墨落無悔》，也不支持「攬炒」，屬刑罰三級制中的最低級別「其他參加者」。其母親、兒子，和民主黨黨友劉慧卿、張文光和何俊仁等，亦有為林撰求情信。

范國威重政務實注重民生議題

前新民主同盟成員范國威求情時稱，涉案謀劃不可能實現，即使案中有替補機制，亦可被「DQ」。范在美國修讀美術返港，擔任西貢區區議員21年，其後當選為立法會議員。他從政時一直務實，注重民生議題，又呈上前西貢區議會主席吳仕福和前立法局主席黃宏發的求情信，信中讚許范無私的貢獻。辯方又呈上范送贈街坊、以「牛年」為題的畫作。

何桂藍無求情

何桂藍的代表大律師Trevor Beel指何沒有求情。

案件編號：HCCC 69-70/2022