立法會議員田北辰曾去信要求立法會經濟事務和交通事務委員會舉行聯席會議，跟進國泰航空有航班引擎異常事故。運輸及物流局今日回覆兩個事務委員會，建議押後討論上述事件，因民航意外調查機構就事故的調查正進行中，調查依例須以非公開形式進行，加上歐洲航空安全局也要求就疑涉事機型進行檢查，故認為在掌握調查結果後再在立法會委員會上討論較為合適。



圖為2018年5月3日，國泰首架A350-1000於空中巴士（Airbus）總部所在的法國圖盧茲（Toulouse）進行試飛。（國泰航空網站圖片）

田北辰於本月9日去信立法會經濟事務和交通事務委員會，指上月底及本月初，先後有兩班國泰航空公司的航班涉及引擎事故，分別是高雄返港航班準備起飛時引擎故障，及香港往蘇黎世航班起飛後發現引擎異常，折返香港國際機場。後者觸發國泰檢查所有同款飛機，發現其中十五架有同類問題，並已完成所有零部件更換。他要求兩會事務委員會舉行會議，並要求邀請國泰、民航處、其他相關機構交代詳情。

田北辰曾去信要求立法會兩個事務委員會討論國泰航機引擎事故（香港01直播截圖）

運輪及物流局今日分別去信兩個事務委員會，建議立法會押後討論事件。政府在信中指，民航意外調查機構正就事故進行調查。歐洲航空安全局在9月5日已宣布強制對採用相關勞斯萊斯引擎的A350-1000機隊進行檢查。

政府指，是次事故調查工作屬高度技術性，並涉及眾多本地及海外持份者，包括製造商、航空公司及維修代理。根據《香港民航（意外調查）規例》「調查須以非公開形式進行」。有關當局需以嚴格保密方式處理航空相關事故的調查。因此，在發表最終調查報告前，民竹航意外調查機構無法透露任何有關調查的細節。

運輸及物流局承諾會密切留意事件最新發展，適時向立法會及公眾匯報。