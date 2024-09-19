聖保祿醫院7旬翁術後亡　遺孀批報告不符事實：夢見叫我帶佢出院

一名71歲男子今年4月，在聖保祿醫院接受換心瓣手術後48小時因敗血病死亡，院方指因用於止血的「酒塞」鬆脫，導致內出血及心臟停頓。死者家屬今年5月曾召開記者會質疑院方疏忽處理，匯報病人心臟停頓時間前後不一等。



死者遺孀及兒子今（19日）再次見記者，指6月曾取得醫療報告，但內容與家屬所經歷的有出入，包括解釋為何提早由深切治療部（ICU）轉到普通病房時，指是家屬因「成本考慮」提出。遺孀陳太多度哽咽稱過去5個月受盡煎熬，「我晚晚發夢見到佢叫我帶佢出院」，要求醫院公布真相。



聖保祿醫院表示，一直有與病人家人保持聯繫並提供所需資料，而家人亦已由律師代表與醫院接洽。因事件已交由死由庭跟進，未能提供其他資料。



聖保祿醫院。（資料圖片）

父親手術後短短48小時內情況急轉直下，最終失救，死者兒子陳先生表示，5月開記者會前曾與院方及主診醫生會面，要求提供相關醫療報告，直到6月11日再與院方會面，惟院方只派出病人客戶經理會面，並拿出厚厚一疊病歷排板及醫療報告，未有專業醫護在場解釋，「只係畀疊嘢我，然後叫我上去畀錢，買呢疊嘢。」

死者兒子批醫療報告不符事實

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陳先生稱花時間研究後，認為醫療報告有多處與家屬所經歷的有出入地方，首先在原治療方案下，料父親須入住ICU兩晚，但最終只住一晚便轉至普通病房。他表示，由主診醫生撰寫報告指第二日中午收到家屬WhatsApp，指因家屬因「成本考慮（cost concerns）」，要求提早轉至普通病房。

陳指有關說法失實，稱沒有權利隨便要求主診醫生換病房，期間也沒有簽署任何相關文件，反而是醫生在WhatsApp群組建議父親若一切正常可提早轉房，家屬只是詢問下午轉房會否當一天ICU收費。

他續稱，搶救過程中醫生說已為父親打了七支強心針，並告知一般打到第10針沒有反應便會失救，家屬為減輕父親痛楚決定不需再搶救，惟醫療報告揭示醫生為其注射了13支強心針，未有執行家屬意願。

他批評醫院事前解釋不足，父親原定在右腳大動脈做微創手術，但開完右腳大動脈後、醫生稱有阻塞轉到左邊大動脈；醫生事前也無提及手術，可能需安裝一個類似「酒塞」的醫療儀器止血，更無解釋「酒塞」有可能鬆脫，繼而導致內出血及心臟停頓。

陳先生稱，事實上醫生對手術信心十足，事後家屬詢問為何「酒塞」會鬆脫及為何術前無交代有「酒塞」這儀器時，對方只稱:「我冇試過甩。」陳又重提醫生初時告之父親曾心跳停頓4分鐘，但待父親失救後，才修改指是停頓8分鐘。

遺孀：晚晚發夢見到佢叫我帶佢出院

遺孀陳太憶述事發當晚7時丈夫仍十分精神，「我同佢講第二朝買早餐畀佢食」，豈料10時已接醫院電話稱在搶救，「當晚睇佢被急救同搓，親眼見到好慘，臼內出血滲到成個波咁，輸咗13包血！」

她又說丈夫死後5個月以來的生活，形容每日都受盡煎熬，每日都以淚洗臉，「我而家只係一個軀殼，晚晚發夢見到佢（丈夫）叫我帶佢出院」。她更稱不敢將丈夫已逝世的事實告知9旬家姑，只稱丈夫到新加坡工作，家姑中秋節時更問及丈夫何時歸來，令人難過。

她更稱，事件最難過是其女兒，因涉事的主診醫生是由女兒接洽及安排，現時女兒有情緒問題，須看心理醫生。她指眼見近年香港醫療事故越來越多，希望透過發聲引起重視。

鄧家彪促院方承認責任 還死者公道

立法會議員鄧家彪敦促聖保祿醫院及主診醫生承認責任，回應家屬質疑及還死者一個公道。他稱死因裁判官已於8月表示警方要進行調查，醫委會也就相關投訴宣誓，正排期處理，衞生署私營醫療機構規管辦公室也正調查中。