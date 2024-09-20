香港生物科技協會成立數位化基礎醫療健康分會　助力基層醫療發展

9月11日，「BIOHK2024香港國際生物科技論壇暨展覽」在香港會議展覽中心盛大開幕，全國政協副主席梁振英先生、香港創新科技及工業局局長孫東先生、香港生物科技協會主席、BIOHK2024主席于常海教授、香港生物科技協會名譽主席盧毓琳教授等親臨現場，聯同眾多全球知名企業夥伴高管共同見證了論壇啟幕。



基礎醫療健康數位化發展論壇（以下簡稱「論壇」）暨香港生物科技協會數位化基礎醫療健康分會（以下簡稱「分會」）成立揭牌儀式於大會同期舉行，期間嘉賓們就全球基礎醫療健康數位化發展趨勢與應用實踐等話題展開研討。



全國政協副主席梁振英先生致辭。

香港創新科技及工業局局長孫東先生致辭。

香港生物科技協會主席于常海教授致辭。

論壇力邀醫務衞生局、基層醫療署等香港特別行政區政府相關部門、香港特別行政區立法會、香港城市大學、香港科技大學、香港大學等國際性、區域頭部高校，香港生物科技協會及理事會等各方嘉賓代表出席，為香港基礎醫療健康服務數位化發展出謀獻策。作為引領特區數位化基礎醫療健康升級轉型、服務特區基層醫療健康藍圖落地、參與分會發展規劃的重要力量，奧斐（香港）科技有限公司（以下簡稱「香港OPH公司」）等特區企業也就創新科技在基層醫療中的實踐與成果做了分享展示。

香港特區企業OPH做成果展示。

在香港特區立法會議員、香港城市大學等高校及協會理事會的見證下，香港生物科技協會主席于常海教授、香港生物科技協會副主席陳一諤先生共同為香港生物科技協會數位化基礎醫療健康分會揭牌。

香港生物科技協會數位化基礎醫療健康分會成立。

分會的成立標誌着特區基礎醫療健康服務將在基礎醫療健康藍圖的指引下，插上數位化翅膀，進入全新的發展階段。未來，分會將以「更好地帶動香港特區創新科技產業聚合，推動全港基礎醫療健康數位化發展」為目標，以「提高基礎醫療水準，為全港市民提供高質量的基層醫療健康服務」為己任，指導特區基礎醫療健康優質服務在基層全面落地。分會還特別聘請龐朝輝、劉信通、李罡毅、吳民卓、林子斌等五位醫療及科技領域專家擔任名譽顧問共建智庫，為後續具體工作開展把脈賦能。

同時，新加坡工程院士、香港城市大學工學院郭永新教授、香港OPH公司CTO王曉東先生分別代表香港城市大學工學院電機工程學系與香港OPH公司，以「推動學術研究和技術創新，促進雙方在相關領域共同發展」為目標，聯合簽署了基礎醫療健康數位化發展戰略合作備忘錄。此次簽約一方面是分會創新「產學研一家」模式的落地，標誌着分會在產學研領域邁出重要一步，同時也是分會圍繞香港基礎醫療健康數位化服務發起的首場行動，標誌着全港基礎醫療健康數位化服務提升專項正式啟動。

香港城市大學與香港OPH公司聯合簽署基礎醫療健康數位化發展戰略合作備忘錄。

作為「基層醫療十年計劃議案」的發起者，特區立法會議員陳凱欣女士曾提出重新規劃資源、善用專職醫療等重要建議，並始終致力於持續推動數位化結合基層醫療服務實現從1到n突破。她在論壇致辭時表示，希望全港各界齊心攜手，共同推動香港醫療健康事業發展得更好，並強調未來的醫療系統必須更加重視預防，政府及相關部門很有信心持續推動有關政策落實，並積極善用科技手段推動數位化醫療健康發展。這不僅是提高醫療服務效率的必要手段，也是應對全球長者人口增多、慢性病增多等問題的關鍵。

香港特別行政區立法會議員陳凱欣女士致辭。

香港特別行政區立法會議員，科技創新界領域專家、醫管局資訊科技服務小組主席邱達根先生在致辭中表示，醫管局做IT也是救命，通過科技幫助醫生節省時間、提高效率與準確性也是科技作為重要力量的體現。未來該趨勢將更加凸顯，香港特區的醫療體系正在從治療走向預防，變革將讓更多的香港市民受益。

香港特別行政區立法會議員邱達根先生致辭。

香港基礎醫療健康服務藍圖的設計者與推動者——香港大學校長辦公室高級顧問、香港大學基層醫療健康教研中心總監、香港特別行政區政府食物及衞生局前局長陳肇始教授，在主旨演講中表示，基礎醫療不是新鮮事物，國際衞生組織及各國衞生部等都發表過聲明，肯定了其重要性，健康中國2030更是強調了預防的重要。現屆香港政府必將重視且長期支援基層醫療健康事業發展，持續踐行並優化基層醫療衞生藍圖。特區政府已成立基層醫療健康委員會，並從提升基層醫療健康服務、設立標準和培訓、改善數據連通性和健康監測等重要方面入手，帶動全港基層醫療健康蓬勃發展。

香港大學校長辦公室高級顧問、香港大學基層醫療健康教研中心總監、香港特別行政區政府食物及衞生局前局長陳肇始教授作主旨分享。

中國肝炎防治基金會理事長、中國疾病預防控制中心原主任王宇教授，香港城市大學副校長楊夢甦教授，香港OPH公司CTO王曉東先生，新加坡工程院士郭永新教授等嘉賓學者，也分別就香港基礎醫療健康服務數位化轉型、融合內地及香港特區醫療健康特色的成功實踐等做了分享。

中國肝炎防治基金會理事長、中國疾病預防控制中心原主任王宇教授作主旨分享。

香港城市大學副校長楊夢甦教授致辭。

香港OPH公司CTO王曉東先生作主旨分享。

新加坡工程院士、香港城市大學工學院郭永新教授作主旨分享。

圓桌論壇環節中，香港科技大學首席副校長郭毅可教授、香港醫院管理局前行政總裁黃譚智媛教授、物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚先生、香港OPH公司國際業務總經理曹飛先生、溢生創新科技有限公司CEO陳維達博士等也分別作為科技、社會服務、企業等領域代表，就如何切實提升香港基層醫療能力、助力全港基礎醫療健康服務發展發表了見解。