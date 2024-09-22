逾半受訪學生遇心理問題或不求助　老師問想讀哪間大學可構成壓力

正就讀中五的Christy（化名）自小因健康問題被同學誤解而排擠，中三時選科階段，老師問她未來想要升讀哪間大學，令她情緒問題急轉直下的轉捩點，「連科都未揀就要諗呢個問題，好大壓力。」想到要面對公開試，Christy有時候會在做功課途中落淚，甚至會在晚上失眠，「我當刻係會選擇去喊或者逃避。」



香港中華基督教青年會（YMCA）今（22日）發表本港首份有關「香港中學生精神健康素養」調查結果，指接近一半受訪學生在遇到心理問題時，不一定會尋求協助。香港中華基督教青年會主任幹事巫佩雯建議，成年人要先和子女建立平等關係，方能使他們安心透露內心世界。



香港中華基督教青年會今（22日）發表本港首份有關「香港中學生精神健康素養」調查結果。（董素琛攝）

在成長摸索階段，遇到問題不願尋找協助，想靠自己獨力解決，是現今中學生的真實寫照，可隨之而來的可能是更嚴重的心理問題。

YMCA於今年7至8月以問卷形式訪問了826名港島區中學生，接近一半學生在遇到心理問題時，不一定會尋求協助；超過三成受訪學生正受抑鬱症相關的症狀（情緒低落、急躁或絕望等）困擾；而有接近兩成五學生正處於焦慮狀態。

Christy(化名）曾因學業壓力，導致失眠等精神問題。（董素琛攝）

選科與升學焦慮成情緒爆發點

正就讀中五的Christy（化名）自小因健康問題被同學誤解而排擠，中三時老師無意中的一個問題，更成為她情緒問題急轉直下的轉捩點。當年正值中三選科階段，Christy常被老師問及未來想要升讀的大學，她感嘆道：「對於大部份同學嚟講，根本就未諗到呢個，連科都未揀就要諗呢個問題，好大壓力。」

文憑試致學業壓力大

升上高中後要面對文憑試，Christy的學業壓力變得更巨大。現時的她除了恆常的課堂外，星期一、三和五都要參與補習班，有時甚或要到晚上9時才會結束，星期二和四又忙於參與學校的課外活動。

想到要面對公開試，Christy有時候會在做功課途中落淚，甚至會在晚上失眠。她無奈指：「已經做咗一大堆功課，但見到後面仲有一大堆功課，我當刻係會選擇去喊或者逃避。」

傾訴學業壓力不被理解 從此與家人產生隔膜

Christy以往甚少會和家人透露心聲，她認為兩代人成長於不同年代，故成年人較難明白自己的處境。她憶述曾和家人傾訴學業壓力，換來的卻是對方的不理解，指：「好簡單啫，咪就係咁樣做囉。」她因此認為：「因為成年人已經長大左，佢地用成年人嘅想法去睇現代嘅中學生面對嘅困難，本身想（搵佢）做一個舒解，但就變咗責罵同唔了解。」

心理學家成再次連繫家人的橋樑

家庭的誤解曾令Christy對個人價值產生懷疑，甚至有過輕生的念頭。現時Christy會定期約見精神科醫生及心理輔導，傾訴生活上的問題。她更透過心理學家的口中向家人說出難以啟齒的問題，最終逐漸與家人敞開心扉。

香港中華基督教青年會主任幹事巫佩雯指，成年人與學生建立平等關係方能使他們安心分享內心想法。（董素琛攝）

機構倡與成年人建立平等關係

香港中華基督教青年會主任幹事巫佩雯認為學生與成年人建立平等關係，對他們的精神健康至關重要。 巫佩雯以猜「包剪揼」作比喻，每個人都想要成為勝利的一方，卻沒有想過「打和」可以是雙贏。她續指，成年人要先與學生建立平等的關係，以非批判方式來溝通，他們才更願意分享內心的世界，長遠而言提升他們求助的意欲。