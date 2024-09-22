警員開槍｜林寶案死因庭裁死者合法被殺　擊斃司機案警長甩謀殺罪

北角錦屏街上周日（15日）發生警員開槍案，一名患思覺失調逾5年的姓李（38歲）男子，疑襲擊母親及妻子，據報他當時手持菜刀及鉸剪衝向警員，警員開槍將他擊斃。死者遺孀今日（22日）到警察總部抗議，又表明已向監警會投訴，希望還丈夫一個公道。



翻查資料，歷年本港發生多宗警員開槍而疑犯中槍身亡的事件，不時鬧上法庭。其中2009年樂民新村林寶案，尼泊爾裔男子被警員擊斃，死因庭裁定警員合理自衞，死者是合法被殺。不過2001年一宗反偷車行動中，警長擊斃客貨車司機，被控謀殺罪，法官裁定案件表證不成立，涉案警長獲判無罪當庭釋放。



+ 1

資料顯示，對上一次警員開槍而有人中槍身亡的案件發生於2019年3月16日。當日中午12時許，一衝鋒隊警員在油麻地新填地街及北海街交界巡邏期間，發現一名持刀可疑男子。警員警告持刀男子，惟他衝入附近的佳寶超級市場內，斬傷一名超市男職員頭部。警員向54歲姓李疑犯左腹開槍，疑犯中槍倒地，送院搶救後不治。

至於最近一次警員開槍事件，發生於於去年1月24日。晚上近11時，一名警員在坪洲永安街6號處理一宗噪音投訴案件，其間一名菲裔男子情緒激動，失控反抗，警員開了3槍，涉事菲漢腰部及手部中槍，兩名警員亦扭傷送院。中槍漢其後獲救，並承認兩項襲警罪，被判監3個月4星期。

+ 4

2009年林寶案警員受襲 死因庭裁定死者合法被殺

2009年3月17日，一名警員到何文田樂民新村對開山邊處理一宗滋擾投訴時，指被尼泊爾裔30歲男子林寶（Limbu Dil Bahadur）追打襲擊，該警員使用警棍及胡椒噴霧應對未果，對方手持尖銳椅腳衝來，警員近距離連開兩槍，擊中對方頭部死亡。

由於死者不諳粵語，當年事件引發社會對警員處理涉及外籍人士案件的關注，尤其執法人員應考慮部份少數族裔言語不通問題。

死因庭其後經過76日聆訊，陪審團接納涉事警員在當時的情況下開槍，是合理自衞，所用的武力程度亦屬合理，故裁定死者是合法被殺。

2001年九龍城反偷車行動 警長擊斃客貨車司機 裁謀殺罪不成立

2001年6月，西九龍總區重案組在九龍城道執行反偷車及接贓行動時，與賊車發生碰撞。一名警長開槍擊中賊車司機頸椎，疑犯留醫16日傷重不治。

警方經一年時間調查並徵詢法律意見，落案控告警長謀殺罪，法官指案件中有證據支持警長說法，指當時死者所駕駛的貨車向他衝過來，車身撞到他右手導致意外扣動了扳機，因而裁定案件表證不成立，涉案警長獲判無罪當庭釋放。

+ 6

21年地盤工無牌駕駛 被警員開槍射中才停下 3年後興訴求償

另外，2021年4月8日，一名地盤工無牌駕私家車接載2歲女兒，期間遇上警方截查，惟地盤工拒絕停車，並踩油加速與警車追逐「攝車罅」穿插，直至被警員開槍射中右肩才停下。

該地盤工其後承認危駕、藥後駕駛等5罪，被判入獄3年及停牌3年。他今年3月入稟高等法院，民事控告警員當日開槍對他造成嚴重傷害，屬完全罔顧後果及嚴重疏忽，要求就其人身損害賠償，案件正排期等候番訊。