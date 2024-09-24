大熊貓萌樣首曝光　安安望鏡頭可愛伸脷　可可挨石頭Chill住食餅

行政長官李家超今日（24日）在行政會議前宣布，中央送贈香港的一對大熊貓「安安」及「可可」將於周四（26日）早上抵港。兩隻5歲大熊貓的照片及片段今日曝光，從照片可見「安安」望向鏡頭「伸脷」，一臉傻憨憨的樣子，鼻上似有零食碎屑，十分可愛；「可可」則倚靠在一塊大石上享用零食。



「安安」望向鏡頭「伸脷」，一臉傻憨憨的樣子。（海洋公園提供）

「可可」就挨在一塊大石上享用着零食。（海洋公園提供）

海洋公園今日發布中央送贈、周四將來港的大熊貓「安安」及「可可」的照片及影片，在影片中，雄性大熊貓「安安」在棲息處散步，又坐在木架上放空，悠然自得；雌性大熊貓「可可」在棲息處散步，又踩上一塊石頭並「Lam Lam脷」。

「安安」在棲息處散步（海洋公園提供）

一對熊貓預計12月中可與公眾見面，屆時會有一系列活動，包括公開徵名。「安安」及「可可」抵港後要接受最少30天隔離檢疫，其間漁護署、海洋公園會密切觀察情況。大熊貓之後要花多30日適應新環境。

海洋公園經過兩個多月的時間，完成了為「香港賽馬會四川奇珍館」進行的第一階段升級工程，為迎接兩隻新大熊貓作好準備，包括加入了由實木和玻璃纖維增強混凝土製成的全新攀爬架。