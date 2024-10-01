十一國慶︱蓮塘口岸今早旅行團排隊等過關 人龍約45分鐘已消散
撰文：吳美松
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今日（1日）為中華人民共和國成立75周年，亦為內地黃金周假期，以往都有不少內地人來港購物消費。不過，有內地網民今早拍攝到蓮塘口岸商業城外，一度有由旅行團組成的人龍，等候過關，但只45分鐘左右，人龍已消散。
截至上午10時，入境處錄得近17萬人次出入境，當中訪港內地客錄得6萬人次；出境港人則錄得約5萬人次。
有內地網民今早拍攝了蓮塘口岸商業城外的情況，並分享到小紅書。從影片中可見，商業城排隊等候過關的位置於上午9時左右有人龍，而且多為旅行團，有導遊舉旗與團員一同排隊。
不過，從另一段影片可見，約上午9時45分左右，蓮塘口岸商業城外的人龍已清空，而商業城內人流並不算多。亦有內地網民拍攝到，深圳灣口岸有不少內地人準備過關來港。
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