十一國慶︱蓮塘口岸今早旅行團排隊等過關　人龍約45分鐘已消散

今日（1日）為中華人民共和國成立75周年，亦為內地黃金周假期，以往都有不少內地人來港購物消費。不過，有內地網民今早拍攝到蓮塘口岸商業城外，一度有由旅行團組成的人龍，等候過關，但只45分鐘左右，人龍已消散。



截至上午10時，入境處錄得近17萬人次出入境，當中訪港內地客錄得6萬人次；出境港人則錄得約5萬人次。



有內地網民拍攝到蓮塘口岸商業城外今早一度有由旅行團組成的人龍，等候過關，但只45分鐘左右，人龍已散去。（小紅書截圖）

有內地網民拍攝到蓮塘口岸商業城外今早一度有由旅行團組成的人龍，等候過關，但只45分鐘左右，人龍已散去。（小紅書截圖）

有內地網民拍攝到蓮塘口岸商業城外今早一度有由旅行團組成的人龍，等候過關，但只45分鐘左右，人龍已散去。（小紅書截圖）

有內地網民今早拍攝了蓮塘口岸商業城外的情況，並分享到小紅書。從影片中可見，商業城排隊等候過關的位置於上午9時左右有人龍，而且多為旅行團，有導遊舉旗與團員一同排隊。

不過，從另一段影片可見，約上午9時45分左右，蓮塘口岸商業城外的人龍已清空，而商業城內人流並不算多。亦有內地網民拍攝到，深圳灣口岸有不少內地人準備過關來港。