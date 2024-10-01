國慶煙花｜灣仔天星碼頭餐廳推煙花套餐　夫婦帶BB女來慶結婚周年

國慶煙花今晚（1日）在維港上演，維港兩岸有33萬人觀看。三年前在灣仔天星碼頭餐廳Pier 1929辦婚宴的莊先生與太太，這一晚選擇光顧這間餐廳推出的煙花套餐，慶祝結婚三周年兼看煙花。兩年前二人在這裡拉埋天窗，今晚變成三人同行——帶了他們的BB女一同來觀看。



莊先生解釋因有了女兒，所以特意選擇較靜的環境慶祝。他記得對上一次看煙花已是疫情前在尖沙咀看，對於今晚匯演，他覺得「由頭到尾都好好，特別係最後一次過爆好多（煙花)」。



▼10月1日 大批市民遊客灣仔金紫荊廣場看國慶煙花匯演▼



+ 25

兩艘發放煙花躉船就在前方 食客露台觀看不禁「哇哇」聲

Pier 1929餐廳位處灣仔天星碼頭二樓，晚上9時前，食客陸續走到露台，其中兩艘發放煙花船在正前方。有大廈發出倒數燈號，惟無人機因取消沒有出現，等待5分鐘後煙花開始，食客觀賞時發出「哇哇」聲。

+ 2

餐廳經理：訂枱數量達九成比平時多 冀政府多辦活動

餐廳經理李俊文表示，今年是第二次推出煙花套餐，今晚訂枱數量有70至80人，大概是九成，港人與內地人各佔一半，而平時則只有20至30人。他指近日維港有不少無人機表演等盛事，對餐廳生意有幫助，同樣能達70至80人客量，客人甚至會因此提早兩星期訂枱。

不過，李俊文說相較去年國慶有90個客人，今年訂枱率仍稍少，估計是受北上消費潮、市道低迷影響。他希望政府多辦活動，向旅客推廣，並吸引港人留港消費，又建議可以參考西九，在海濱公園辦小型音樂活動，或者邀請外國明星在碼頭附近演出。

Pier 1929餐廳經理李俊文表示，今晚訂枱數量有70至80人，比平時為多。（黃浩謙攝）

新手父母帶BB女同看煙花：由頭到尾都好好

食客莊先生與太太、剛出生的女兒一同來慶祝結婚3周年。他表示，今晚人均消費約一千元，平時很少來，因為之前在這裏辦婚宴，加上有了女兒，所以特意選擇較靜的環境慶祝。

莊先生說，上次看煙花已是疫情前，記得是在尖沙咀看，對於今晚匯演，他覺得「由頭到尾都好好，特別係最後一次過爆好多（煙花)」。至於無人機,表演取消，他表示不太失望，「有係bonus。」

對於近日北上潮、市道不景，他表示因為有小朋友後，較少到內地，但希望除了煙花盛事之外，政府多推出各方面活動和優惠，吸引市民留港消費。

12人一同聚餐看煙花：想睇煙花又唔想迫

食客邱小姐及鍾小姐與朋友聚餐一枱12人，訂了貴賓室。邱小姐表示，因為「想睇煙花又唔想迫」，所以來這餐廳，人均消費約500至1000元。她們表示有北上消費，但因為住港島，沒朋友去得那般頻密，對比在港消費，亦指價錢和服務都差不多。

邱小姐（左）及鍾小姐說「想睇煙花又唔想迫」，故訂了在餐廳眾餐。（林幸泉攝）

鍾小姐表示，很喜歡看煙花，平時也會去迪士尼看，對於今晚煙花匯演，她覺得流星雨很特別，「覺得要即刻許個願」；邱小姐則特別喜歡笑哈哈。至於無人機表演取消，鍾小姐指本來昨晚打算外出觀看，「琴日已經失望咗，所以今日冇乜感覺」，又說煙花已經夠豐富。

▼10月1日 大批市民遊客尖沙咀看國慶煙花匯演▼

