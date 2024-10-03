道士涉謀殺智障女 女事主全身瘀傷擦傷 法醫預期她生前極為痛楚
撰文：朱棨新
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道士涉嫌非禮及謀殺21歲輕度智障女子，死者母亦涉協助教唆道士非禮案，今（3日）在高院續審，控方傳召法醫作供。法醫指，吳全身有多處瘀傷和擦傷，令她行動困難，可預期她生前極為痛楚，另她幾乎整個前額都充滿瘀傷，相信是去世前一至兩天造成，而男被告會面錄影提及有推事主頭部埋牆，亦可解釋其驗屍報告的發現。此外，事主的血液中的酒精比例高，酒精中毒和其頭部流血，引致肺炎，影響呼吸，加上她已難以走動，最終令她去世。
男被告張子材（54歲）被控一項非禮及一項謀殺罪，指他於2019年8月1日至9月2日期間某日，在西貢龍尾村非禮吳恩宇，並在9月2日謀殺吳。
女被告吳馬如赓，協助和教唆非禮另一人罪，指她於同年8月某日，協助教唆張子材非禮吳恩宇。
幾乎整個前額都有瘀傷和擦傷
法醫傅家聰供稱，他2019年9月2日到涉案村屋，替死者吳恩宇(下稱吳)進行初步驗檢，並於同月4日替吳驗屍。法醫指，吳的頭、頸和四肢有多處瘀傷和擦傷，包括幾乎整個前額都有瘀傷和擦傷，並認為有些鈍性創傷是在去世前一至兩天內造成。此外，吳有右眼角位置等有裂傷，其腦膜亦有出血，但份量不多，並不致命。
因他在現場初步替吳驗檢時，其身上的屍僵開始消失，因此推斷其死亡時間為2019年9月2日凌晨1時半。
身上多處受傷難以走動
法醫續指，吳身上多處受傷，難以走動，可預期她生前極為痛楚。此外，吳的血液中的酒精比例高，顯示她去世前飲下大量酒精。因酒精中毒和其頭部流血，引致肺炎，影響呼吸，再加上她難以走動，最終令她去世。
首被告張子材在錄影會面講及如何襲擊吳，包括把她推向牆，法醫指此可解釋驗屍報告的發現。
案件編號：HCCC159/2021
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